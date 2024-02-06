Курганский охотовед опроверг информацию о трех убитых волках

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский зоопарк. Животные.Челябинск., решетка, волк, животное, хищник, зверь, самец, млекопитающее
Курганцы перепутали волков с собаками Фото:

Курганские охотники опровергли, что убитые животные били волками. Они считают, что животные даже нельзя определить как гибрид. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил руководитель благотворительного фонда по защите животных «Сапсан» и охотовед Петр Федотов.

В социальных сетях появились кадры, на которых якобы показаны три убитых волка в Куртамышском округе. «На видео видно, что это собаки. Они даже не похожи на волко-собачий гибрид. Тех достаточно сложно определить визуально по видео, нужно смотреть анатомические признаки. Хотя бы нужно посмотреть на волосяной окрас», — рассказал URA.RU Федотов.

Охотовед также пояснил, что собаки, в особенности дикие, приносят не меньше верда. Федотов поделился, что хищников обязательно нужно контролировать, но исключительно в правовом поле. Другой источник URA.RU из сферы охотников заявил, что из-за массовой истерии происходит такое, что страдают невинные животные, в частности собаки. Источник пояснил, что обстрел таких животных является жестоким обращением. Руководитель фонда также отмечает, что из-за паники курганцам в каждом животном начинает мерещиться волк. «Конечно, трудно, особенно в темное время суток, разобраться, кто там бежит по улице или полю. Чтобы не случались ошибки, владельцы собак должны ответственно подходить к содержанию своих питомцев и не допускать их свободного выгула, как минимум, без ошейника», — резюмировал Федотов.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти уже называли фейком информацию о появлении волков в населенных пунктах. Тогда проверяли Целинный, Куртамышский и Половинский округа.

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Курганские охотники опровергли, что убитые животные били волками. Они считают, что животные даже нельзя определить как гибрид. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил руководитель благотворительного фонда по защите животных «Сапсан» и охотовед Петр Федотов. В социальных сетях появились кадры, на которых якобы показаны три убитых волка в Куртамышском округе. «На видео видно, что это собаки. Они даже не похожи на волко-собачий гибрид. Тех достаточно сложно определить визуально по видео, нужно смотреть анатомические признаки. Хотя бы нужно посмотреть на волосяной окрас», — рассказал URA.RU Федотов. Охотовед также пояснил, что собаки, в особенности дикие, приносят не меньше верда. Федотов поделился, что хищников обязательно нужно контролировать, но исключительно в правовом поле. Другой источник URA.RU из сферы охотников заявил, что из-за массовой истерии происходит такое, что страдают невинные животные, в частности собаки. Источник пояснил, что обстрел таких животных является жестоким обращением. Руководитель фонда также отмечает, что из-за паники курганцам в каждом животном начинает мерещиться волк. «Конечно, трудно, особенно в темное время суток, разобраться, кто там бежит по улице или полю. Чтобы не случались ошибки, владельцы собак должны ответственно подходить к содержанию своих питомцев и не допускать их свободного выгула, как минимум, без ошейника», — резюмировал Федотов. Ранее URA.RU писало, что курганские власти уже называли фейком информацию о появлении волков в населенных пунктах. Тогда проверяли Целинный, Куртамышский и Половинский округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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