Музыканты порадуют жителей ЯНАО выступлением в сопровождении оркестра

Международный конкурс «Симфония Ямала» входит в третью фазу

08 февраля 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

В третьем туре «Симфонии Ямала» музыканты выступят в сопровождении оркестра (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) участники международного конкурса «Симфония Ямала» будут играть в сопровождении оркестра. Третий тур пройдет с 8 по 10 февраля, сообщает окружной департамент культуры. «Третий тур конкурса „Симфония Ямала“, включающий прослушивания трех номинаций с оркестром, пройдет 8, 9 и 10 февраля. Присоединяйтесь к прослушиваниям — поддержите молодых музыкантов», — сообщает департамент культуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Для тех, кто не может лично присутствовать на конкурсе, организована онлайн-трансляция. Ее посмотрело уже около полумиллиона россиян, что примерно соответствует всему населению округа. «Симфония Ямала» проходит в округе впервые. Участники борются за Гран-при в размере одного миллиона рублей. В конкурсе принимают участие молодые музыканты, в том числе из Китая и Франции. Конкурсанты прошли жеребьевку 6 февраля. В тот же день при участии пианиста-виртуоза Дениса Мацуева состоялось торжественное открытие, на котором губернатор округа Дмитрий Артюхов объявил о создании Ямальской филармонии.

В Салехарде (ЯНАО) участники международного конкурса «Симфония Ямала» будут играть в сопровождении оркестра. Третий тур пройдет с 8 по 10 февраля, сообщает окружной департамент культуры. «Третий тур конкурса „Симфония Ямала“, включающий прослушивания трех номинаций с оркестром, пройдет 8, 9 и 10 февраля. Присоединяйтесь к прослушиваниям — поддержите молодых музыкантов», — сообщает департамент культуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Для тех, кто не может лично присутствовать на конкурсе, организована онлайн-трансляция. Ее посмотрело уже около полумиллиона россиян, что примерно соответствует всему населению округа. «Симфония Ямала» проходит в округе впервые. Участники борются за Гран-при в размере одного миллиона рублей. В конкурсе принимают участие молодые музыканты, в том числе из Китая и Франции. Конкурсанты прошли жеребьевку 6 февраля. В тот же день при участии пианиста-виртуоза Дениса Мацуева состоялось торжественное открытие, на котором губернатор округа Дмитрий Артюхов объявил о создании Ямальской филармонии.