В Салехард на музыкальный конкурс приедут китайцы и француз

В ЯНАО жюри утвердило состав конкурсантов «Симфония Ямала»

29 декабря 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Жюри утвердило состав участников конкурса «Симфония Ямала» Фото: Илья Московец © URA.RU В Салехард (ЯНАО) на музыкальный конкурс «Симфония Ямала», помимо россиян приедут участники из Китая и один из Франции. Жюри отобрало 15 человек из 146 поданных заявок, которые приедут в окружную столицу в феврале, сообщает пресс-служба правительства региона. «Жюри завершило отборочный тур Международного конкурса молодых музыкантов „Симфония Ямала“, которые уже в начале февраля прибудут в Салехард. Участниками очных этапов станут талантливые молодые музыканты из России. В числе участников Лю Цянфей, Мин Жуй и Руи Вэнг из Китая и Марсель Тадокоро из Франции», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Конкурс такого уровня впервые пройдет на Ямале. Участниками конкурса могли стать молодые музыканты от 16 до 30 лет. Главный приз конкурса составляет один миллион рублей.

В Салехард (ЯНАО) на музыкальный конкурс «Симфония Ямала», помимо россиян приедут участники из Китая и один из Франции. Жюри отобрало 15 человек из 146 поданных заявок, которые приедут в окружную столицу в феврале, сообщает пресс-служба правительства региона. «Жюри завершило отборочный тур Международного конкурса молодых музыкантов „Симфония Ямала“, которые уже в начале февраля прибудут в Салехард. Участниками очных этапов станут талантливые молодые музыканты из России. В числе участников Лю Цянфей, Мин Жуй и Руи Вэнг из Китая и Марсель Тадокоро из Франции», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Конкурс такого уровня впервые пройдет на Ямале. Участниками конкурса могли стать молодые музыканты от 16 до 30 лет. Главный приз конкурса составляет один миллион рублей.