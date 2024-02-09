Власти курганской «Рублевки» откроют площадку для выгула собак

В селе Кетово, которое иногда называют курганской «Рублевкой», власти пообещали построить площадку для выгула собак. Об этом говорится в ответе представителей мэрии округа на сайте «Обратись».
«Специалисты администрации Кетовского округа готовят документы для открытия в райцентре площадки для выгула собак в 2025—2026 годах. После открытия площадки, предполагается штрафовать жителей за выгул собак на общественных территориях», — указали представители мэрии в ответе жителям Кетово.
Ранее жители села Введенского Кетовского округа пожаловались на то, что власти не могут отловить стаю бродячих собак, мешающих им свободно передвигаться по улицам. Представители администрации округа утверждают, что собаки не являются бездомными, но их отлов будет организован в ближайшее время.
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