В ЯНАО назвали выигравших 500 тысяч рублей на конкурсе «Симфония Ямала»

Победителями первой премии конкурса «Симфония Ямала» стали Богдан Ефремов, Стефания Поспехина и Мин Жуй. Они выиграли по 500 тысяч рублей, сообщило правительство региона.
«Первую премию в размере 500 тысяч рублей получат Богдан Ефремов (виолончель), Стефания Поспехина (скрипка) и Мин Жуй из Китая (фортепиано)», — написало правительство региона в telegram-канале. На торжественном закрытии конкурса 11 февраля станет известен победитель Гран-при.
Также назвали победителей второй и третьей премии. Обладателями сертификата номиналом 400 тысяч рублей стали Камиль Мухаметдинов (виолончель), Мария Лундина и Руи Вэнг (скрипка), Александр Князев и француз Марсель Тадокоро (фортепиано). А премию в размере 300 тысяч рублей получат Даниил Зимин (виолончель), Михаил Усов и Даниил Бессонов (скрипка), Цянфей Лю из Китая и Николай Кузнецов (фортепиано).
Правительство региона сообщило, что талантливые и умные дети в Салехарде 6 февраля открыли «Симфонию Ямала» своим выступлением. Вместе с ними на сцене выступил известный российский пианист-виртуоз Денис Мацуев, который и подвел итоги конкурса. Порядок выступлений музыкантов определили при помощи жеребьевки.
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