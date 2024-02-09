09 февраля 2024

В ЯНАО назвали выигравших 500 тысяч рублей на конкурсе «Симфония Ямала»

Власти ЯНАО: в конкурсе «Симфония Ямала» выиграли Ефремов, Поспехина и Мин Жуй
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Денис Мацуев с концертной программой «Денис Мацуев представляет…» в Свердловской филармонии. Екатеринбург, мацуев денис
Итоги конкурса подвел пианист-виртуоз Денис Мацуев Фото:

Победителями первой премии конкурса «Симфония Ямала» стали Богдан Ефремов, Стефания Поспехина и Мин Жуй. Они выиграли по 500 тысяч рублей, сообщило правительство региона.

«Первую премию в размере 500 тысяч рублей получат Богдан Ефремов (виолончель), Стефания Поспехина (скрипка) и Мин Жуй из Китая (фортепиано)», — написало правительство региона в telegram-канале. На торжественном закрытии конкурса 11 февраля станет известен победитель Гран-при.

Также назвали победителей второй и третьей премии. Обладателями сертификата номиналом 400 тысяч рублей стали Камиль Мухаметдинов (виолончель), Мария Лундина и Руи Вэнг (скрипка), Александр Князев и француз Марсель Тадокоро (фортепиано). А премию в размере 300 тысяч рублей получат Даниил Зимин (виолончель), Михаил Усов и Даниил Бессонов (скрипка), Цянфей Лю из Китая и Николай Кузнецов (фортепиано).

Правительство региона сообщило, что талантливые и умные дети в Салехарде 6 февраля открыли «Симфонию Ямала» своим выступлением. Вместе с ними на сцене выступил известный российский пианист-виртуоз Денис Мацуев, который и подвел итоги конкурса. Порядок выступлений музыкантов определили при помощи жеребьевки.

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Победителями первой премии конкурса «Симфония Ямала» стали Богдан Ефремов, Стефания Поспехина и Мин Жуй. Они выиграли по 500 тысяч рублей, сообщило правительство региона. «Первую премию в размере 500 тысяч рублей получат Богдан Ефремов (виолончель), Стефания Поспехина (скрипка) и Мин Жуй из Китая (фортепиано)», — написало правительство региона в telegram-канале. На торжественном закрытии конкурса 11 февраля станет известен победитель Гран-при. Также назвали победителей второй и третьей премии. Обладателями сертификата номиналом 400 тысяч рублей стали Камиль Мухаметдинов (виолончель), Мария Лундина и Руи Вэнг (скрипка), Александр Князев и француз Марсель Тадокоро (фортепиано). А премию в размере 300 тысяч рублей получат Даниил Зимин (виолончель), Михаил Усов и Даниил Бессонов (скрипка), Цянфей Лю из Китая и Николай Кузнецов (фортепиано). Правительство региона сообщило, что талантливые и умные дети в Салехарде 6 февраля открыли «Симфонию Ямала» своим выступлением. Вместе с ними на сцене выступил известный российский пианист-виртуоз Денис Мацуев, который и подвел итоги конкурса. Порядок выступлений музыкантов определили при помощи жеребьевки.
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