Жителей ЯНАО предупредили о вредных веществах в воздухе

Жителей нескольких районов ЯНАО предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях с 12 по 13 февраля. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ноябрьска (ЯНАО).
«Для источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, расположенных в Ямальском, Приуральском, Тазовском, Красноселькупском, Надымском и Пуровском районах ЯНАО, прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — рассказали на официальной странице МКУ «ЕДДС МО Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Период «черного неба» продлится с 08:00 12 февраля до 20:00 13 февраля.
Предупреждения первой степени опасности объявляются в случаях, когда ожидается рост концентраций примесей в атмосферном воздухе выше предельно допустимой нормы. Для жителей такие предупреждения являются сигналом о возможном появлении неприятных запахов или смога в воздухе.
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