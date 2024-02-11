11 февраля 2024
10 февраля 2024

Жителей ЯНАО предупредили о вредных веществах в воздухе

ЕДДС Ноябрьска предупредила жителей ряда ямальских районов о загрязнении воздуха
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, шадринск, трубы дымят, микрорайон, дым в небе
Вредные вещества прогнозируются 12 и 13 февраля Фото:

Жителей нескольких районов ЯНАО предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях с 12 по 13 февраля. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ноябрьска (ЯНАО).

«Для источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, расположенных в Ямальском, Приуральском, Тазовском, Красноселькупском, Надымском и Пуровском районах ЯНАО, прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — рассказали на официальной странице МКУ «ЕДДС МО Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Период «черного неба» продлится с 08:00 12 февраля до 20:00 13 февраля.

Предупреждения первой степени опасности объявляются в случаях, когда ожидается рост концентраций примесей в атмосферном воздухе выше предельно допустимой нормы. Для жителей такие предупреждения являются сигналом о возможном появлении неприятных запахов или смога в воздухе.

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Жителей нескольких районов ЯНАО предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях с 12 по 13 февраля. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Ноябрьска (ЯНАО). «Для источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, расположенных в Ямальском, Приуральском, Тазовском, Красноселькупском, Надымском и Пуровском районах ЯНАО, прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», — рассказали на официальной странице МКУ «ЕДДС МО Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». Период «черного неба» продлится с 08:00 12 февраля до 20:00 13 февраля. Предупреждения первой степени опасности объявляются в случаях, когда ожидается рост концентраций примесей в атмосферном воздухе выше предельно допустимой нормы. Для жителей такие предупреждения являются сигналом о возможном появлении неприятных запахов или смога в воздухе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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