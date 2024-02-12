В ЯНАО судятся с владельцем затопленного сухогрузного теплохода

В акватории Гыданской губы в Тазовском районе ЯНАО затопленный сухогрузный теплоход мешает свободному проходу судов, сообщает Уральская транспортная прокуратура. В надзорном органе намерены заставить хозяина поднять теплоход.
«Установлено, что в акватории Гыданской губы в районе с. Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа находится затопленное судно внутреннего водного транспорта грузовой сухогрузный теплоход, владелец которого длительное время уклоняется от его поднятия», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале надзорного органа. Теплоход мешает свободному проходу судов по акватории Гыданской губы.
Транспортный прокурор Нового Уренгоя направил исковое заявление в суд с тем, чтобы заставить владельца поднять теплоход и переместить его. Дело находится на рассмотрении.
Ранее URA.RU сообщало, что транспортная прокуратура Нового Уренгоя выясняет обстоятельства авиационного инцидента с Ан-2. Установлено, что самолет, совершив экстремальную посадку, развернуло и занесло хвостовой лыжей на фонарь концевой полосы безопасности.
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