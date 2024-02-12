12 февраля 2024

В ЯНАО судятся с владельцем затопленного сухогрузного теплохода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заозерье, кладбище кораблей. Пермь, лед на реке, причал, деревянный настил, кладбище кораблей
В акватории Гыданской губы в Тазовском районе затопленный теплоход мешает другим судам Фото:

В акватории Гыданской губы в Тазовском районе ЯНАО затопленный сухогрузный теплоход мешает свободному проходу судов, сообщает Уральская транспортная прокуратура. В надзорном органе намерены заставить хозяина поднять теплоход.

«Установлено, что в акватории Гыданской губы в районе с. Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа находится затопленное судно внутреннего водного транспорта грузовой сухогрузный теплоход, владелец которого длительное время уклоняется от его поднятия», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале надзорного органа. Теплоход мешает свободному проходу судов по акватории Гыданской губы.

Транспортный прокурор Нового Уренгоя направил исковое заявление в суд с тем, чтобы заставить владельца поднять теплоход и переместить его. Дело находится на рассмотрении.

Ранее URA.RU сообщало, что транспортная прокуратура Нового Уренгоя выясняет обстоятельства авиационного инцидента с Ан-2. Установлено, что самолет, совершив экстремальную посадку, развернуло и занесло хвостовой лыжей на фонарь концевой полосы безопасности.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В акватории Гыданской губы в Тазовском районе ЯНАО затопленный сухогрузный теплоход мешает свободному проходу судов, сообщает Уральская транспортная прокуратура. В надзорном органе намерены заставить хозяина поднять теплоход. «Установлено, что в акватории Гыданской губы в районе с. Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа находится затопленное судно внутреннего водного транспорта грузовой сухогрузный теплоход, владелец которого длительное время уклоняется от его поднятия», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале надзорного органа. Теплоход мешает свободному проходу судов по акватории Гыданской губы. Транспортный прокурор Нового Уренгоя направил исковое заявление в суд с тем, чтобы заставить владельца поднять теплоход и переместить его. Дело находится на рассмотрении. Ранее URA.RU сообщало, что транспортная прокуратура Нового Уренгоя выясняет обстоятельства авиационного инцидента с Ан-2. Установлено, что самолет, совершив экстремальную посадку, развернуло и занесло хвостовой лыжей на фонарь концевой полосы безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...