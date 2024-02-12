Легендарного силовика ждет стремительный карьерный рост в мэрии Тюмени

Экс-силовик Робакидзе получит высокую должность в мэрии Тюмени

13 февраля 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Заместителем мэра Тюмени вновь может стать бывший силовик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Легендарный экс-силовик Павел Робакидзе, устроившийся в городскую администрацию на должность директора департамента, может стать заместителем мэра Тюмени. В этом ему поможет его начальник, бывший силовик Петр Вагин. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. Высокопоставленный силовик возглавил тюменский департамент. Инсайд URA.RU подтвердился «В ближайшее время он станет заместителем мэра Тюмени, сменив на этой должности своего начальника Петра Вагина. Тот, в свою очередь, заранее продумал многоходовку: понимая шаткость своего положения из-за накопившихся претензий от главы города, он пролоббировал Робакидзе на должность директора департамента безопасности жизнедеятельности, сделав его своим протеже», — сообщают собеседники агентства. Учитывая компетенции Робакидзе, составить ему конкуренцию в борьбе за кресло заместителя мэра будет крайне тяжело. Силовик участвовал в расследовании громких дел: состоял в опергруппе, которая задержала убийцу восьмилетней тюменской девочки Виталия Бережного, привлек к уголовной ответственности преступных авторитетов Александра Бабанова по кличке Бабан и Юрия Тишенкова по кличке Ганс. Теперь, в случае увольнения, Петр Вагин сохранит вход в администрацию и влияние благодаря новому ставленнику. В тюменском политическом бомонде все чаще обсуждается возможный уход в отставку нынешнего заместителя главы города Петра Вагина. По слухам, у мэра Руслана Кухарука накопился к нему ряд претензий по рабочим вопросам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Легендарный экс-силовик Павел Робакидзе, устроившийся в городскую администрацию на должность директора департамента, может стать заместителем мэра Тюмени. В этом ему поможет его начальник, бывший силовик Петр Вагин. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. «В ближайшее время он станет заместителем мэра Тюмени, сменив на этой должности своего начальника Петра Вагина. Тот, в свою очередь, заранее продумал многоходовку: понимая шаткость своего положения из-за накопившихся претензий от главы города, он пролоббировал Робакидзе на должность директора департамента безопасности жизнедеятельности, сделав его своим протеже», — сообщают собеседники агентства. Учитывая компетенции Робакидзе, составить ему конкуренцию в борьбе за кресло заместителя мэра будет крайне тяжело. Силовик участвовал в расследовании громких дел: состоял в опергруппе, которая задержала убийцу восьмилетней тюменской девочки Виталия Бережного, привлек к уголовной ответственности преступных авторитетов Александра Бабанова по кличке Бабан и Юрия Тишенкова по кличке Ганс. Теперь, в случае увольнения, Петр Вагин сохранит вход в администрацию и влияние благодаря новому ставленнику. В тюменском политическом бомонде все чаще обсуждается возможный уход в отставку нынешнего заместителя главы города Петра Вагина. По слухам, у мэра Руслана Кухарука накопился к нему ряд претензий по рабочим вопросам.