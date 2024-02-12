12 февраля 2024

Легендарного силовика ждет стремительный карьерный рост в мэрии Тюмени

Экс-силовик Робакидзе получит высокую должность в мэрии Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещение с Патрушевым. Курган, совещание, чиновник, портфель, главы, заседание
Заместителем мэра Тюмени вновь может стать бывший силовик Фото:

Легендарный экс-силовик Павел Робакидзе, устроившийся в городскую администрацию на должность директора департамента, может стать заместителем мэра Тюмени. В этом ему поможет его начальник, бывший силовик Петр Вагин. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.

Высокопоставленный силовик возглавил тюменский департамент. Инсайд URA.RU подтвердился

«В ближайшее время он станет заместителем мэра Тюмени, сменив на этой должности своего начальника Петра Вагина. Тот, в свою очередь, заранее продумал многоходовку: понимая шаткость своего положения из-за накопившихся претензий от главы города, он пролоббировал Робакидзе на должность директора департамента безопасности жизнедеятельности, сделав его своим протеже», — сообщают собеседники агентства.

Учитывая компетенции Робакидзе, составить ему конкуренцию в борьбе за кресло заместителя мэра будет крайне тяжело. Силовик участвовал в расследовании громких дел: состоял в опергруппе, которая задержала убийцу восьмилетней тюменской девочки Виталия Бережного, привлек к уголовной ответственности преступных авторитетов Александра Бабанова по кличке Бабан и Юрия Тишенкова по кличке Ганс. Теперь, в случае увольнения, Петр Вагин сохранит вход в администрацию и влияние благодаря новому ставленнику.

В тюменском политическом бомонде все чаще обсуждается возможный уход в отставку нынешнего заместителя главы города Петра Вагина. По слухам, у мэра Руслана Кухарука накопился к нему ряд претензий по рабочим вопросам.

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Легендарный экс-силовик Павел Робакидзе, устроившийся в городскую администрацию на должность директора департамента, может стать заместителем мэра Тюмени. В этом ему поможет его начальник, бывший силовик Петр Вагин. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. «В ближайшее время он станет заместителем мэра Тюмени, сменив на этой должности своего начальника Петра Вагина. Тот, в свою очередь, заранее продумал многоходовку: понимая шаткость своего положения из-за накопившихся претензий от главы города, он пролоббировал Робакидзе на должность директора департамента безопасности жизнедеятельности, сделав его своим протеже», — сообщают собеседники агентства. Учитывая компетенции Робакидзе, составить ему конкуренцию в борьбе за кресло заместителя мэра будет крайне тяжело. Силовик участвовал в расследовании громких дел: состоял в опергруппе, которая задержала убийцу восьмилетней тюменской девочки Виталия Бережного, привлек к уголовной ответственности преступных авторитетов Александра Бабанова по кличке Бабан и Юрия Тишенкова по кличке Ганс. Теперь, в случае увольнения, Петр Вагин сохранит вход в администрацию и влияние благодаря новому ставленнику. В тюменском политическом бомонде все чаще обсуждается возможный уход в отставку нынешнего заместителя главы города Петра Вагина. По слухам, у мэра Руслана Кухарука накопился к нему ряд претензий по рабочим вопросам.
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