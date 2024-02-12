Спикер Заксобрания ЯНАО показал школьникам работу крупного ямальского производства

Школьники из Лабытнанги (ЯНАО) впервые побывали на Салехардском рыбоконсервном комбинате, который считается успешным инвестиционным проектом региона. Экскурсию для ребят провел председатель Законодательного Собрания Сергей Ямкин.
«Старт профориентационному проекту „Открытый парламент“ заксобрания дали на площадке салехардского рыбокомбината. Экскурсию для ребят провел Сергей Ямкин. Старшеклассников из Лабытнанги провели по цехам и рассказали о самых востребованных на производстве специальностях», — написали в telegram-канале ЗакСо ЯНАО. По словам школьников, это был уникальный формат погружения в мир производственных секретов.
Сергей Ямкин рассказал, почему именно на этом производстве была проведена экскурсия для ямальской молодежи. «Сегодня комбинат — успешный инвестиционный проект региона, обеспечивающий продовольственную безопасность округа и сохраняющий традиции ответственного природопользования. Перспектива предприятия просматривается с учетом прихода профессиональных кадров».
Экскурсию реализует Заксобрание ЯНАО совместно с Молодежным парламентом. У каждого депутата есть основная профессия, которая не связанна с законотворчеством: врач, педагог, юрист. В зависимости от их компетенций проводятся профориентационные мероприятия для учеников.
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