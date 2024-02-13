В Москве арестовали совладельца холдинга В&В по делу о хищении 4 млрд рублей

14 февраля 2024 в 06:06 Размер текста - 17 +

Совладельца холдинга В&В обвиняют в мошенничестве Фото: Илья Московец © URA.RU Один из совладельцев холдинга В&В Александр Балаховский арестован, его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Дорогомиловского суда Москвы. Ущерб от преступных действий составил четыре млрд рублей. «Суд удовлетворил ходатайство гособвинителя в деле о хищении четырех млрд рублей, который просил ужесточить меру пресечения Балаховскому. Предпринимателя отправили под стражу», — на данные суда ссылается агентство ТАСС. Меру пресечения изменили из-за неявки подсудимого на предыдущее заседание. Бизнесмен 30 января пропустил его, попав в реанимацию. По мнению прокуратуры, 73-летний Балаховский злоупотребил правом, не явившись на слушание. Защита обвиняемого с этим не согласна, решение суда будет обжаловано. Балаховский уже был в СИЗО. Из-за ухудшения здоровья его перевели под домашний арест. Позднее наказание заменили на запрет определенных действий. Всего фигурантами по уголовному делу проходят три человека. Помимо Балаховского на скамье подсудимых — остальные совладельцы В&В Яков Босинзон и Александр Савоськин. Им инкриминируют мошенническое хищение у компании «Бест клин» исключительных прав на товарные знаки Unicum, B&B, Easywork и прочих., а также их использование, злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями и легализацию имущества, полученного преступным путем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Один из совладельцев холдинга В&В Александр Балаховский арестован, его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Дорогомиловского суда Москвы. Ущерб от преступных действий составил четыре млрд рублей. «Суд удовлетворил ходатайство гособвинителя в деле о хищении четырех млрд рублей, который просил ужесточить меру пресечения Балаховскому. Предпринимателя отправили под стражу», — на данные суда ссылается агентство ТАСС. Меру пресечения изменили из-за неявки подсудимого на предыдущее заседание. Бизнесмен 30 января пропустил его, попав в реанимацию. По мнению прокуратуры, 73-летний Балаховский злоупотребил правом, не явившись на слушание. Защита обвиняемого с этим не согласна, решение суда будет обжаловано. Балаховский уже был в СИЗО. Из-за ухудшения здоровья его перевели под домашний арест. Позднее наказание заменили на запрет определенных действий. Всего фигурантами по уголовному делу проходят три человека. Помимо Балаховского на скамье подсудимых — остальные совладельцы В&В Яков Босинзон и Александр Савоськин. Им инкриминируют мошенническое хищение у компании «Бест клин» исключительных прав на товарные знаки Unicum, B&B, Easywork и прочих., а также их использование, злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями и легализацию имущества, полученного преступным путем.