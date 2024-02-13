13 февраля 2024

В Москве арестовали совладельца холдинга В&В по делу о хищении 4 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Совладельца холдинга В&В обвиняют в мошенничестве Фото:

Один из совладельцев холдинга В&В Александр Балаховский арестован, его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Дорогомиловского суда Москвы. Ущерб от преступных действий составил четыре млрд рублей.

«Суд удовлетворил ходатайство гособвинителя в деле о хищении четырех млрд рублей, который просил ужесточить меру пресечения Балаховскому. Предпринимателя отправили под стражу», — на данные суда ссылается агентство ТАСС.

Меру пресечения изменили из-за неявки подсудимого на предыдущее заседание. Бизнесмен 30 января пропустил его, попав в реанимацию. По мнению прокуратуры, 73-летний Балаховский злоупотребил правом, не явившись на слушание. Защита обвиняемого с этим не согласна, решение суда будет обжаловано.

Балаховский уже был в СИЗО. Из-за ухудшения здоровья его перевели под домашний арест. Позднее наказание заменили на запрет определенных действий.

Всего фигурантами по уголовному делу проходят три человека. Помимо Балаховского на скамье подсудимых — остальные совладельцы В&В Яков Босинзон и Александр Савоськин. Им инкриминируют мошенническое хищение у компании «Бест клин» исключительных прав на товарные знаки Unicum, B&B, Easywork и прочих., а также их использование, злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями и легализацию имущества, полученного преступным путем.

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Один из совладельцев холдинга В&В Александр Балаховский арестован, его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Дорогомиловского суда Москвы. Ущерб от преступных действий составил четыре млрд рублей. «Суд удовлетворил ходатайство гособвинителя в деле о хищении четырех млрд рублей, который просил ужесточить меру пресечения Балаховскому. Предпринимателя отправили под стражу», — на данные суда ссылается агентство ТАСС. Меру пресечения изменили из-за неявки подсудимого на предыдущее заседание. Бизнесмен 30 января пропустил его, попав в реанимацию. По мнению прокуратуры, 73-летний Балаховский злоупотребил правом, не явившись на слушание. Защита обвиняемого с этим не согласна, решение суда будет обжаловано. Балаховский уже был в СИЗО. Из-за ухудшения здоровья его перевели под домашний арест. Позднее наказание заменили на запрет определенных действий. Всего фигурантами по уголовному делу проходят три человека. Помимо Балаховского на скамье подсудимых — остальные совладельцы В&В Яков Босинзон и Александр Савоськин. Им инкриминируют мошенническое хищение у компании «Бест клин» исключительных прав на товарные знаки Unicum, B&B, Easywork и прочих., а также их использование, злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями и легализацию имущества, полученного преступным путем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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