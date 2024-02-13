В ЯНАО мэрия будет управлять стройками с помощью виртуальной модели

Сотовый оператор создал виртуальный портал для мэрии Ноябрьска

14 февраля 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске мэрия будет управлять стройками и промзоной с помощью 3D-модели Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) сотовый оператор создал виртуальную цифровую модель, с помощью которой власти смогут вести контроль за стройплощадками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Мегафон», специалисты которой занимались этой работой. «Цифровой портал способен выдавать и визуализировать необходимый набор данных в режиме реального времени. Благодаря созданной цифровой копии промышленной зоны администрация Ноябрьска сможет выявить нецелевое использование земель, определить, какие объекты построены без разрешения, оценить перспективы строительства новых, а также вести контроль за стройплощадками», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе компании. Карта поможет не только наглядно представить объекты потенциальным инвесторам, но и решать ряд важных для муниципалитета задач, сокращая в разы время на запросы профильной информации в ведомствах. В дальнейшем администрация и компания планирует расширить сотрудничество и создать 3D-модель города в виртуальном пространстве. Ранее, компания обеспечила устойчивую сотовую связь более чем на 300 километрах автодороги Надым — Салехард. До окончания работ связь и мобильный интернет была доступна только в близи населенных пунктов.

В Ноябрьске (ЯНАО) сотовый оператор создал виртуальную цифровую модель, с помощью которой власти смогут вести контроль за стройплощадками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Мегафон», специалисты которой занимались этой работой. «Цифровой портал способен выдавать и визуализировать необходимый набор данных в режиме реального времени. Благодаря созданной цифровой копии промышленной зоны администрация Ноябрьска сможет выявить нецелевое использование земель, определить, какие объекты построены без разрешения, оценить перспективы строительства новых, а также вести контроль за стройплощадками», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе компании. Карта поможет не только наглядно представить объекты потенциальным инвесторам, но и решать ряд важных для муниципалитета задач, сокращая в разы время на запросы профильной информации в ведомствах. В дальнейшем администрация и компания планирует расширить сотрудничество и создать 3D-модель города в виртуальном пространстве. Ранее, компания обеспечила устойчивую сотовую связь более чем на 300 километрах автодороги Надым — Салехард. До окончания работ связь и мобильный интернет была доступна только в близи населенных пунктов.