13 февраля 2024

В ЯНАО мэрия будет управлять стройками с помощью виртуальной модели

Сотовый оператор создал виртуальный портал для мэрии Ноябрьска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки. Тюмень, многоэтажка, многоэтажный дом, строительство, ипотека, жилой комплекс, новый дом, новостройки, жилой квартал, стройка, ново комарово, ново-комарово
В Ноябрьске мэрия будет управлять стройками и промзоной с помощью 3D-модели Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) сотовый оператор создал виртуальную цифровую модель, с помощью которой власти смогут вести контроль за стройплощадками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Мегафон», специалисты которой занимались этой работой.

«Цифровой портал способен выдавать и визуализировать необходимый набор данных в режиме реального времени. Благодаря созданной цифровой копии промышленной зоны администрация Ноябрьска сможет выявить нецелевое использование земель, определить, какие объекты построены без разрешения, оценить перспективы строительства новых, а также вести контроль за стройплощадками», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе компании.

Карта поможет не только наглядно представить объекты потенциальным инвесторам, но и решать ряд важных для муниципалитета задач, сокращая в разы время на запросы профильной информации в ведомствах. В дальнейшем администрация и компания планирует расширить сотрудничество и создать 3D-модель города в виртуальном пространстве.

Ранее, компания обеспечила устойчивую сотовую связь более чем на 300 километрах автодороги Надым — Салехард. До окончания работ связь и мобильный интернет была доступна только в близи населенных пунктов.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) сотовый оператор создал виртуальную цифровую модель, с помощью которой власти смогут вести контроль за стройплощадками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Мегафон», специалисты которой занимались этой работой. «Цифровой портал способен выдавать и визуализировать необходимый набор данных в режиме реального времени. Благодаря созданной цифровой копии промышленной зоны администрация Ноябрьска сможет выявить нецелевое использование земель, определить, какие объекты построены без разрешения, оценить перспективы строительства новых, а также вести контроль за стройплощадками», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе компании. Карта поможет не только наглядно представить объекты потенциальным инвесторам, но и решать ряд важных для муниципалитета задач, сокращая в разы время на запросы профильной информации в ведомствах. В дальнейшем администрация и компания планирует расширить сотрудничество и создать 3D-модель города в виртуальном пространстве. Ранее, компания обеспечила устойчивую сотовую связь более чем на 300 километрах автодороги Надым — Салехард. До окончания работ связь и мобильный интернет была доступна только в близи населенных пунктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...