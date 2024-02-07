Главная трасса ЯНАО получила устойчивую сотовую связь

В ЯНАО сотовый оператор обеспечил устойчивую телефонную связь на трассе «Надым-Салехард». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе оператора.
«Голосовую связь и скоростную передачу данных на трассе обеспечивают современные 2G и LTE базовые станции. Поскольку вдоль автодороги отсутствует электроснабжение, то для установки оборудования специалисты запустили магистраль на восьми дизель-генераторных установках на всех 344 километрах автодороги», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе сотового оператора.
Обеспечение устойчивой сотовой связью и интернетом является одной из задач окружного правительства. В экстремальных погодных условиях наличие мобильной связи на федеральной автодороге имеет критическую важность для транспортной безопасности.
С 2021 года сотовой связью на отдельных участках трассы «Надым — Салехард» могли пользоваться абоненты «МТС». Теперь и абоненты «Мегафон» смогут пользоваться связью и скоростной передачей данных на всей протяженности трассы.
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