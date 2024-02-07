07 февраля 2024

Главная трасса ЯНАО получила устойчивую сотовую связь

Сотовый оператор обеспечил устойчивую связь на трассе «Надым — Салехард»
© Служба новостей «URA.RU»
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Объекты комбината "Святогор" в районе Шемурского хребта. Свердловская область, сотовая связь, связь, вышка сотовой связи
В ЯНАО сотовый оператор обеспечил мобильную связь на трассе «Надым-Салехард» Фото:

В ЯНАО сотовый оператор обеспечил устойчивую телефонную связь на трассе «Надым-Салехард». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе оператора.

«Голосовую связь и скоростную передачу данных на трассе обеспечивают современные 2G и LTE базовые станции. Поскольку вдоль автодороги отсутствует электроснабжение, то для установки оборудования специалисты запустили магистраль на восьми дизель-генераторных установках на всех 344 километрах автодороги», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе сотового оператора.

Обеспечение устойчивой сотовой связью и интернетом является одной из задач окружного правительства. В экстремальных погодных условиях наличие мобильной связи на федеральной автодороге имеет критическую важность для транспортной безопасности.

С 2021 года сотовой связью на отдельных участках трассы «Надым — Салехард» могли пользоваться абоненты «МТС». Теперь и абоненты «Мегафон» смогут пользоваться связью и скоростной передачей данных на всей протяженности трассы.

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В ЯНАО сотовый оператор обеспечил устойчивую телефонную связь на трассе «Надым-Салехард». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе оператора. «Голосовую связь и скоростную передачу данных на трассе обеспечивают современные 2G и LTE базовые станции. Поскольку вдоль автодороги отсутствует электроснабжение, то для установки оборудования специалисты запустили магистраль на восьми дизель-генераторных установках на всех 344 километрах автодороги», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе сотового оператора. Обеспечение устойчивой сотовой связью и интернетом является одной из задач окружного правительства. В экстремальных погодных условиях наличие мобильной связи на федеральной автодороге имеет критическую важность для транспортной безопасности. С 2021 года сотовой связью на отдельных участках трассы «Надым — Салехард» могли пользоваться абоненты «МТС». Теперь и абоненты «Мегафон» смогут пользоваться связью и скоростной передачей данных на всей протяженности трассы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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