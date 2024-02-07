Главная трасса ЯНАО получила устойчивую сотовую связь

Сотовый оператор обеспечил устойчивую связь на трассе «Надым — Салехард»

08 февраля 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

В ЯНАО сотовый оператор обеспечил мобильную связь на трассе «Надым-Салехард» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО сотовый оператор обеспечил устойчивую телефонную связь на трассе «Надым-Салехард». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе оператора. «Голосовую связь и скоростную передачу данных на трассе обеспечивают современные 2G и LTE базовые станции. Поскольку вдоль автодороги отсутствует электроснабжение, то для установки оборудования специалисты запустили магистраль на восьми дизель-генераторных установках на всех 344 километрах автодороги», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе сотового оператора. Обеспечение устойчивой сотовой связью и интернетом является одной из задач окружного правительства. В экстремальных погодных условиях наличие мобильной связи на федеральной автодороге имеет критическую важность для транспортной безопасности. С 2021 года сотовой связью на отдельных участках трассы «Надым — Салехард» могли пользоваться абоненты «МТС». Теперь и абоненты «Мегафон» смогут пользоваться связью и скоростной передачей данных на всей протяженности трассы.

В ЯНАО сотовый оператор обеспечил устойчивую телефонную связь на трассе «Надым-Салехард». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе оператора. «Голосовую связь и скоростную передачу данных на трассе обеспечивают современные 2G и LTE базовые станции. Поскольку вдоль автодороги отсутствует электроснабжение, то для установки оборудования специалисты запустили магистраль на восьми дизель-генераторных установках на всех 344 километрах автодороги», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе сотового оператора. Обеспечение устойчивой сотовой связью и интернетом является одной из задач окружного правительства. В экстремальных погодных условиях наличие мобильной связи на федеральной автодороге имеет критическую важность для транспортной безопасности. С 2021 года сотовой связью на отдельных участках трассы «Надым — Салехард» могли пользоваться абоненты «МТС». Теперь и абоненты «Мегафон» смогут пользоваться связью и скоростной передачей данных на всей протяженности трассы.