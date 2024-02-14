Курганские власти назвали актуальные профессии для безработных. Список

Безработным курганцам предлагают обучиться на водителей, слесарей и машинистов

14 февраля 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

В Кургане безработным предлагают получить профессию водителей и машинистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Безработным курганцам предлагают обучиться на водителей, машинистов и слесарей. Информация об этом размещена в приказе Главного управления по труду и занятости населения Курганской области. «Перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан в 2024 году. <…> Водитель автомобиля категории „С“, „D“ и „E“, водитель погрузчика, слесари по ремонту машин и электрооборудования, машинисты крана и экскаватора», — говорится в документе. Безработным предлагается обучение на наладчиков станков и оборудования, работников общепита и торговли, воспитателей и учителей. Также актуальны профессии каменщиков, механизаторов, монтажников, трактористов, токарей и санитаров. Ранее URA.RU писало, что инженеров, медиков и водителей из других стран зовут переселиться в Курган. Также на эти профессии ждут соотечественников в округах области. Скрин: сайт правовой информации Скрин: сайт правовой информации

Безработным курганцам предлагают обучиться на водителей, машинистов и слесарей. Информация об этом размещена в приказе Главного управления по труду и занятости населения Курганской области. «Перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан в 2024 году. <…> Водитель автомобиля категории „С“, „D“ и „E“, водитель погрузчика, слесари по ремонту машин и электрооборудования, машинисты крана и экскаватора», — говорится в документе. Безработным предлагается обучение на наладчиков станков и оборудования, работников общепита и торговли, воспитателей и учителей. Также актуальны профессии каменщиков, механизаторов, монтажников, трактористов, токарей и санитаров. Ранее URA.RU писало, что инженеров, медиков и водителей из других стран зовут переселиться в Курган. Также на эти профессии ждут соотечественников в округах области.