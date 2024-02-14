Безработным курганцам предлагают обучиться на водителей, машинистов и слесарей. Информация об этом размещена в приказе Главного управления по труду и занятости населения Курганской области.
«Перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан в 2024 году. <…> Водитель автомобиля категории „С“, „D“ и „E“, водитель погрузчика, слесари по ремонту машин и электрооборудования, машинисты крана и экскаватора», — говорится в документе.
Безработным предлагается обучение на наладчиков станков и оборудования, работников общепита и торговли, воспитателей и учителей. Также актуальны профессии каменщиков, механизаторов, монтажников, трактористов, токарей и санитаров.
Ранее URA.RU писало, что инженеров, медиков и водителей из других стран зовут переселиться в Курган. Также на эти профессии ждут соотечественников в округах области.
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