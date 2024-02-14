Курганский водитель спас беременную женщину

Водитель Курганской областной клинической больницы Сергей Зырянов спас беременную женщину, экстренно сдав кровь. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Курганской области.
«Водитель больницы и почетный донор России Сергей Зырянов спас беременную женщину и ее будущего малыша. Часто бывает, что врачи вызывают его экстренно, и этот случай был одним из них», — рассказали в telegram-канале правительства.
Зырянов сдает кровь более 40 лет. Впервые он это сделал, когда служил в армии в 1980-х годах. «Работая в больнице, понимаешь, что донорская кровь действительно нужна. Моя цель — спасти как можно больше людей», — подчеркнул донор.
Ранее сообщалось, что в Курганской области с начала 2023 года девять жителей региона подали заявки на вступление в регистр доноров костного мозга для больных раком. Всего с начала проекта заявки направили 28 человек.
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