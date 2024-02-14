Курганский водитель спас беременную женщину

15 февраля 2024 в 04:39 Размер текста - 17 +

Сергей Зырянов экстренно сдал кровь и спас беременную женщину (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Водитель Курганской областной клинической больницы Сергей Зырянов спас беременную женщину, экстренно сдав кровь. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Курганской области. «Водитель больницы и почетный донор России Сергей Зырянов спас беременную женщину и ее будущего малыша. Часто бывает, что врачи вызывают его экстренно, и этот случай был одним из них», — рассказали в telegram-канале правительства. Зырянов сдает кровь более 40 лет. Впервые он это сделал, когда служил в армии в 1980-х годах. «Работая в больнице, понимаешь, что донорская кровь действительно нужна. Моя цель — спасти как можно больше людей», — подчеркнул донор. Ранее сообщалось, что в Курганской области с начала 2023 года девять жителей региона подали заявки на вступление в регистр доноров костного мозга для больных раком. Всего с начала проекта заявки направили 28 человек.

Водитель Курганской областной клинической больницы Сергей Зырянов спас беременную женщину, экстренно сдав кровь. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Курганской области. «Водитель больницы и почетный донор России Сергей Зырянов спас беременную женщину и ее будущего малыша. Часто бывает, что врачи вызывают его экстренно, и этот случай был одним из них», — рассказали в telegram-канале правительства. Зырянов сдает кровь более 40 лет. Впервые он это сделал, когда служил в армии в 1980-х годах. «Работая в больнице, понимаешь, что донорская кровь действительно нужна. Моя цель — спасти как можно больше людей», — подчеркнул донор. Ранее сообщалось, что в Курганской области с начала 2023 года девять жителей региона подали заявки на вступление в регистр доноров костного мозга для больных раком. Всего с начала проекта заявки направили 28 человек.