14 февраля 2024

Курганский водитель спас беременную женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская областная станция переливания крови. Екатеринбург, переливание крови, доноры, донор, сдача крови, донорский пункт, донорство
Сергей Зырянов экстренно сдал кровь и спас беременную женщину (архивное фото) Фото:

Водитель Курганской областной клинической больницы Сергей Зырянов спас беременную женщину, экстренно сдав кровь. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Курганской области.

«Водитель больницы и почетный донор России Сергей Зырянов спас беременную женщину и ее будущего малыша. Часто бывает, что врачи вызывают его экстренно, и этот случай был одним из них», — рассказали в telegram-канале правительства.

Зырянов сдает кровь более 40 лет. Впервые он это сделал, когда служил в армии в 1980-х годах. «Работая в больнице, понимаешь, что донорская кровь действительно нужна. Моя цель — спасти как можно больше людей», — подчеркнул донор.

Ранее сообщалось, что в Курганской области с начала 2023 года девять жителей региона подали заявки на вступление в регистр доноров костного мозга для больных раком. Всего с начала проекта заявки направили 28 человек.

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Водитель Курганской областной клинической больницы Сергей Зырянов спас беременную женщину, экстренно сдав кровь. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Курганской области. «Водитель больницы и почетный донор России Сергей Зырянов спас беременную женщину и ее будущего малыша. Часто бывает, что врачи вызывают его экстренно, и этот случай был одним из них», — рассказали в telegram-канале правительства. Зырянов сдает кровь более 40 лет. Впервые он это сделал, когда служил в армии в 1980-х годах. «Работая в больнице, понимаешь, что донорская кровь действительно нужна. Моя цель — спасти как можно больше людей», — подчеркнул донор. Ранее сообщалось, что в Курганской области с начала 2023 года девять жителей региона подали заявки на вступление в регистр доноров костного мозга для больных раком. Всего с начала проекта заявки направили 28 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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