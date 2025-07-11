Доллар побил очередной рекорд по падению: когда ждать повышения

Центробанк РФ установил официальный курс доллара на 11 июля на уровне 77,9 рубля — это минимум за два года. Аналитики объясняют укрепление рубля валютными интервенциями регулятора и высокой ключевой ставкой в условиях ограниченной экономики. По их оценкам, доллар может снова подняться в ближайшее время. Что будет с рублем в будущем и стоит ли сейчас покупать доллары — в материал URA.RU
Курс доллара упал до минимума за два года
Курс доллара опустился до рекордно низких значений за последние два года. По данным Центробанка на 11 июля, американская валюта опустилась до 77,9 рубля, тогда как евро немного укрепился до 91,5 рубля. На внебиржевом рынке в четверг, 10 июля, доллар временно падал до 74 рублей, но затем восстановил позиции.
Причины укрепления рубля
Главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин связывает текущую ситуацию с двумя ключевыми факторами: активными валютными интервенциями Банка России и высокой ключевой ставкой в условиях изолированной экономики. При этом аналитик прогнозирует курс 90-95 рублей за доллар к концу года.
Рубль укрепляется на фоне сложной бюджетной ситуации. Минфин сообщает о дефиците бюджета, достигшем годового прогноза в 1,7% ВВП, и сокращении нефтегазовых доходов на 17%. При этом спрос на валюту со стороны бизнеса и населения заметно снизился.
Что будет дальше с долларом
Аналитики расходятся в оценках перспектив рубля. Генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин допускает дальнейшее укрепление до 75 рублей за доллар, но предупреждает, что снижение ключевой ставки неизбежно ослабит национальную валюту.
По мнению экспертов, к 14 июля доллар может вернуться к отметке 80 рублей. В течение лета возможен дальнейший рост: доллар может достигнуть 85–90 рублей, юань — 11,5–12. Как отмечает владелец GIS Mining Василий Гиря в разговоре с Life, на фоне ограниченного предложения валюты со стороны экспортеров и невысокого внутреннего спроса доллар, при отсутствии новых внешних шоков, может удерживаться в диапазоне 77,50–79,00 рубля. Рубль остается относительно стабильным, однако риски на рынке сохраняются.
Эксперты предупреждают, что текущие уровни курса могут быть временными. При сохранении тенденции к снижению ключевой ставки и возможном введении новых санкций рубль может столкнуться с давлением уже в августе-сентябре.
Выгодно ли покупать сейчас доллары
Большинство аналитиков сходятся во мнении, что текущий момент неблагоприятен для вложений в доллары. Высокие рублевые ставки (15-18% годовых) делают национальную валюту более привлекательной для сбережений. Эксперты рекомендуют ограничивать долю валютных активов в портфеле и рассматривать альтернативные инструменты, включая ОФЗ и акции российских компаний.
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