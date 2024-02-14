В ЯНАО политики и силовики почтили память воинов-интернационалистов. Фото

15 февраля 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

В городах ЯНАО прошел митинг, посвященный памяти воинов-интернационалистов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЯНАО прошли торжественные митинги, посвященные Дню воина-интернационалиста. В Салехарде на мероприятии присутствовал руководитель СУ СКР Андрей Егоров, в Новом Уренгое — глава администрации Андрей Воронов. «Сегодня, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, мы чтим память погибших воинов-интернационалистов, земляков, которые отстаивали интересы страны в других локальных войнах», — написал Андрей Воронов в официальном telegram-канале. Помимо мэра, на митинге присутствовали представители общественных организаций, участники боевых действий, учащиеся кадетских классов. В Салехарде живет 76 воинов-афганцев. Сейчас они стали центром «патриотической сборки» — координируют сбор и отправку гуманитарной помощи в зону СВО, с октября 2022 года воины-интернационалисты отправили военнослужащим ямальцам 32 автомобиля. Митинг посетило более 200 человек, в их числе глава администрации Алексей Титовский, депутаты окружного заксобрания, генерал-майор юстиции Егоров и другие официальные лица. В Надыме в мероприятии приняли участие Надымский городской прокурор Илья Уткин и природоохранный прокурор ЯНАО Андрей Целовальников. Событие состоялось в сквере «Памяти». В Ноябрьске, кроме возложения цветов, состоится концерт. Мероприятия пройдут на площади Памяти. День Воина-интернационалиста приобрел в России официальный статус в 2010 году. Он приурочен к окончанию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, которым стал день 15 февраля 1989 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО прошли торжественные митинги, посвященные Дню воина-интернационалиста. В Салехарде на мероприятии присутствовал руководитель СУ СКР Андрей Егоров, в Новом Уренгое — глава администрации Андрей Воронов. «Сегодня, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, мы чтим память погибших воинов-интернационалистов, земляков, которые отстаивали интересы страны в других локальных войнах», — написал Андрей Воронов в официальном telegram-канале. Помимо мэра, на митинге присутствовали представители общественных организаций, участники боевых действий, учащиеся кадетских классов. В Салехарде живет 76 воинов-афганцев. Сейчас они стали центром «патриотической сборки» — координируют сбор и отправку гуманитарной помощи в зону СВО, с октября 2022 года воины-интернационалисты отправили военнослужащим ямальцам 32 автомобиля. Митинг посетило более 200 человек, в их числе глава администрации Алексей Титовский, депутаты окружного заксобрания, генерал-майор юстиции Егоров и другие официальные лица. В Надыме в мероприятии приняли участие Надымский городской прокурор Илья Уткин и природоохранный прокурор ЯНАО Андрей Целовальников. Событие состоялось в сквере «Памяти». В Ноябрьске, кроме возложения цветов, состоится концерт. Мероприятия пройдут на площади Памяти. День Воина-интернационалиста приобрел в России официальный статус в 2010 году. Он приурочен к окончанию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, которым стал день 15 февраля 1989 года.