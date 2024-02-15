Тюменский бизнесмен заплатит 1,9 млн за отравление школьников в Тобольске. Скрин

Бизнесмен из Тюмени заплатит за поставку в детский сад зараженного мяса
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Копейский городской округ. Челябинск, игрушки, детский сад
Вину поставщика продуктов пытались доказать с 2022 года Фото:

Тобольский бизнесмен возместит ущерб, нанесенный поставками в детский сад при МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева мяса, зараженного сальмонеллой. Решение суда с подписью размещено в электронной картотеке арбитражных дел.

«Решение 19/2024-21450 (1) по делу № А70-9099/2023. Истец — МАОУ СОШ №16 им. Неймышева В.П., ответчик — ИП Карпов Юрий Алексеевич. Иск удовлетворить. Взыскать с ответчика в адрес истца 1,85 млн рублей убытков, 31,6 тысячи рублей госпошлины», — говорится в документе.

Как ранее сообщало URA.RU, детский сад при школе был закрыт на карантин по сальмонеллезу в мае 2022 года. После подтверждения диагноза у детей было заведено уголовное дело. В конце 2023 года тобольский суд вынес приговоры шеф-повару и повару, которые работали в пищеблоке детского сада.

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Тобольский бизнесмен возместит ущерб, нанесенный поставками в детский сад при МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева мяса, зараженного сальмонеллой. Решение суда с подписью размещено в электронной картотеке арбитражных дел. «Решение 19/2024-21450 (1) по делу № А70-9099/2023. Истец — МАОУ СОШ №16 им. Неймышева В.П., ответчик — ИП Карпов Юрий Алексеевич. Иск удовлетворить. Взыскать с ответчика в адрес истца 1,85 млн рублей убытков, 31,6 тысячи рублей госпошлины», — говорится в документе. Как ранее сообщало URA.RU, детский сад при школе был закрыт на карантин по сальмонеллезу в мае 2022 года. После подтверждения диагноза у детей было заведено уголовное дело. В конце 2023 года тобольский суд вынес приговоры шеф-повару и повару, которые работали в пищеблоке детского сада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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