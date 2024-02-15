Тюменский бизнесмен заплатит 1,9 млн за отравление школьников в Тобольске. Скрин

Бизнесмен из Тюмени заплатит за поставку в детский сад зараженного мяса

15 февраля 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Вину поставщика продуктов пытались доказать с 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тобольский бизнесмен возместит ущерб, нанесенный поставками в детский сад при МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева мяса, зараженного сальмонеллой. Решение суда с подписью размещено в электронной картотеке арбитражных дел. «Решение 19/2024-21450 (1) по делу № А70-9099/2023. Истец — МАОУ СОШ №16 им. Неймышева В.П., ответчик — ИП Карпов Юрий Алексеевич. Иск удовлетворить. Взыскать с ответчика в адрес истца 1,85 млн рублей убытков, 31,6 тысячи рублей госпошлины», — говорится в документе. Как ранее сообщало URA.RU, детский сад при школе был закрыт на карантин по сальмонеллезу в мае 2022 года. После подтверждения диагноза у детей было заведено уголовное дело. В конце 2023 года тобольский суд вынес приговоры шеф-повару и повару, которые работали в пищеблоке детского сада. Скрин — электронная картотека арбитражных дел, https://kad.arbitr.ru/

Тобольский бизнесмен возместит ущерб, нанесенный поставками в детский сад при МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева мяса, зараженного сальмонеллой. Решение суда с подписью размещено в электронной картотеке арбитражных дел. «Решение 19/2024-21450 (1) по делу № А70-9099/2023. Истец — МАОУ СОШ №16 им. Неймышева В.П., ответчик — ИП Карпов Юрий Алексеевич. Иск удовлетворить. Взыскать с ответчика в адрес истца 1,85 млн рублей убытков, 31,6 тысячи рублей госпошлины», — говорится в документе. Как ранее сообщало URA.RU, детский сад при школе был закрыт на карантин по сальмонеллезу в мае 2022 года. После подтверждения диагноза у детей было заведено уголовное дело. В конце 2023 года тобольский суд вынес приговоры шеф-повару и повару, которые работали в пищеблоке детского сада.