16 февраля 2024

Гузеева оскорбила тюменских врачей на съемках «Давай поженимся!». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от ковида. Екатеринбург, прием у врача, участковый врач, терапевт, лечение, медицина, доктор, осмотр у врача
Тюменских врачей пригласили на ток-шоу «Давай поженимся!» Фото:

Телеведущая Лариса Гузеева оскорбила двух девушек-врачей из Тюмени на съемках программы «Давай поженимся!». Об этом сообщила одна из тюменок.

«Тот вывод, который сделала Лариса Гузеева о нас, что мы — „агрессивные хамки“ и „высокомерные 30-летние девицы“», — рассказала тюменка в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). При этом женщины добавили, что не обиделись на Гузееву, так как просто умеют отстаивать свою позицию.

Организаторы ток-шоу «Давай поженимся!» позвали жительниц региона под предлогом, что они — представители благородной профессии. Однако во время съемок даже ни разу не упомянули, что девушки являются врачами. Одна из тюменок сказала в соцсетях, что осталась недовольна таким решением.

Фото:
Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Телеведущая Лариса Гузеева оскорбила двух девушек-врачей из Тюмени на съемках программы «Давай поженимся!». Об этом сообщила одна из тюменок. «Тот вывод, который сделала Лариса Гузеева о нас, что мы — „агрессивные хамки“ и „высокомерные 30-летние девицы“», — рассказала тюменка в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). При этом женщины добавили, что не обиделись на Гузееву, так как просто умеют отстаивать свою позицию. Организаторы ток-шоу «Давай поженимся!» позвали жительниц региона под предлогом, что они — представители благородной профессии. Однако во время съемок даже ни разу не упомянули, что девушки являются врачами. Одна из тюменок сказала в соцсетях, что осталась недовольна таким решением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...