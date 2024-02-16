Гузеева оскорбила тюменских врачей на съемках «Давай поженимся!». Скрин

17 февраля 2024 в 23:21 Размер текста - 17 +

Тюменских врачей пригласили на ток-шоу «Давай поженимся!» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Телеведущая Лариса Гузеева оскорбила двух девушек-врачей из Тюмени на съемках программы «Давай поженимся!». Об этом сообщила одна из тюменок. «Тот вывод, который сделала Лариса Гузеева о нас, что мы — „агрессивные хамки“ и „высокомерные 30-летние девицы“», — рассказала тюменка в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). При этом женщины добавили, что не обиделись на Гузееву, так как просто умеют отстаивать свою позицию. Организаторы ток-шоу «Давай поженимся!» позвали жительниц региона под предлогом, что они — представители благородной профессии. Однако во время съемок даже ни разу не упомянули, что девушки являются врачами. Одна из тюменок сказала в соцсетях, что осталась недовольна таким решением. Фото: Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) Фото: Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)

Телеведущая Лариса Гузеева оскорбила двух девушек-врачей из Тюмени на съемках программы «Давай поженимся!». Об этом сообщила одна из тюменок. «Тот вывод, который сделала Лариса Гузеева о нас, что мы — „агрессивные хамки“ и „высокомерные 30-летние девицы“», — рассказала тюменка в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). При этом женщины добавили, что не обиделись на Гузееву, так как просто умеют отстаивать свою позицию. Организаторы ток-шоу «Давай поженимся!» позвали жительниц региона под предлогом, что они — представители благородной профессии. Однако во время съемок даже ни разу не упомянули, что девушки являются врачами. Одна из тюменок сказала в соцсетях, что осталась недовольна таким решением.