Водителям потребовалась госпитализация после массового ДТП в Кургане

18 февраля 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

В автоаварии пострадали двое водителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водителям потребовалась помощь медиков после ДТП с участием трех машины в Кургане. Авария произошла 18 февраля в районе дома №13а на проспекте Машиностроителей, уточнили в городском отделе ГИБДД. «Примерно в 11:00 водитель Audi выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta. Затем Audi отбросило на Nissan Qashqai. Водители Audi и Lada доставлены в медучреждение», — пояснили полицейские порталу «Область 45». На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Водителям потребовалась помощь медиков после ДТП с участием трех машины в Кургане. Авария произошла 18 февраля в районе дома №13а на проспекте Машиностроителей, уточнили в городском отделе ГИБДД. «Примерно в 11:00 водитель Audi выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta. Затем Audi отбросило на Nissan Qashqai. Водители Audi и Lada доставлены в медучреждение», — пояснили полицейские порталу «Область 45». На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства и причины происшествия выясняются.