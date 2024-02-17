Водителям потребовалась госпитализация после массового ДТП в Кургане

В автоаварии пострадали двое водителей
Водителям потребовалась помощь медиков после ДТП с участием трех машины в Кургане. Авария произошла 18 февраля в районе дома №13а на проспекте Машиностроителей, уточнили в городском отделе ГИБДД.
«Примерно в 11:00 водитель Audi выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta. Затем Audi отбросило на Nissan Qashqai. Водители Audi и Lada доставлены в медучреждение», — пояснили полицейские порталу «Область 45».
На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства и причины происшествия выясняются.
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