17 февраля 2024
16 февраля 2024

Водителям потребовалась госпитализация после массового ДТП в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медицина катастроф, медики, скорая помощь
В автоаварии пострадали двое водителей Фото:

Водителям потребовалась помощь медиков после ДТП с участием трех машины в Кургане. Авария произошла 18 февраля в районе дома №13а на проспекте Машиностроителей, уточнили в городском отделе ГИБДД.

«Примерно в 11:00 водитель Audi выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta. Затем Audi отбросило на Nissan Qashqai. Водители Audi и Lada доставлены в медучреждение», — пояснили полицейские порталу «Область 45».

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства и причины происшествия выясняются.

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Водителям потребовалась помощь медиков после ДТП с участием трех машины в Кургане. Авария произошла 18 февраля в районе дома №13а на проспекте Машиностроителей, уточнили в городском отделе ГИБДД. «Примерно в 11:00 водитель Audi выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta. Затем Audi отбросило на Nissan Qashqai. Водители Audi и Lada доставлены в медучреждение», — пояснили полицейские порталу «Область 45». На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Все обстоятельства и причины происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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