17 февраля 2024
16 февраля 2024

Полицейские изъяли у жителя Курганской области ружье и самодельные патроны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Следствие считает, что мужчина использовал патроны для охоты Фото:

Оперативники изъяли у 39-летнего жителя Мокроусовского округа Курганской области охотничье ружье и патроны. По данным пресс-службы УМВД России по региону, боеприпасы мужчина изготовил сам.

«По месту проживания гражданина изъято гладкоствольное охотничье ружье и семь патронов 12-го калибра. Экспертиза установила, что боеприпасы изготовлены самодельным способом и пригодны для производства выстрела», — указано на сайте ведомства.

На мужчину завели уголовное дело. Максимальная санкция по статье — лишение свободы на срок до шести лет. Сейчас житель Курганской области находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU писало о жителе Кургана, который хранил дома охотничий самозарядный карабин. Его задержали полицейские.

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Оперативники изъяли у 39-летнего жителя Мокроусовского округа Курганской области охотничье ружье и патроны. По данным пресс-службы УМВД России по региону, боеприпасы мужчина изготовил сам. «По месту проживания гражданина изъято гладкоствольное охотничье ружье и семь патронов 12-го калибра. Экспертиза установила, что боеприпасы изготовлены самодельным способом и пригодны для производства выстрела», — указано на сайте ведомства. На мужчину завели уголовное дело. Максимальная санкция по статье — лишение свободы на срок до шести лет. Сейчас житель Курганской области находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало о жителе Кургана, который хранил дома охотничий самозарядный карабин. Его задержали полицейские.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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