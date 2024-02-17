Оперативники изъяли у 39-летнего жителя Мокроусовского округа Курганской области охотничье ружье и патроны. По данным пресс-службы УМВД России по региону, боеприпасы мужчина изготовил сам.
«По месту проживания гражданина изъято гладкоствольное охотничье ружье и семь патронов 12-го калибра. Экспертиза установила, что боеприпасы изготовлены самодельным способом и пригодны для производства выстрела», — указано на сайте ведомства.
На мужчину завели уголовное дело. Максимальная санкция по статье — лишение свободы на срок до шести лет. Сейчас житель Курганской области находится под подпиской о невыезде.
Ранее URA.RU писало о жителе Кургана, который хранил дома охотничий самозарядный карабин. Его задержали полицейские.
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