Полицейские изъяли у жителя Курганской области ружье и самодельные патроны. Фото

18 февраля 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Следствие считает, что мужчина использовал патроны для охоты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Оперативники изъяли у 39-летнего жителя Мокроусовского округа Курганской области охотничье ружье и патроны. По данным пресс-службы УМВД России по региону, боеприпасы мужчина изготовил сам. «По месту проживания гражданина изъято гладкоствольное охотничье ружье и семь патронов 12-го калибра. Экспертиза установила, что боеприпасы изготовлены самодельным способом и пригодны для производства выстрела», — указано на сайте ведомства. На мужчину завели уголовное дело. Максимальная санкция по статье — лишение свободы на срок до шести лет. Сейчас житель Курганской области находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало о жителе Кургана, который хранил дома охотничий самозарядный карабин. Его задержали полицейские.

Оперативники изъяли у 39-летнего жителя Мокроусовского округа Курганской области охотничье ружье и патроны. По данным пресс-службы УМВД России по региону, боеприпасы мужчина изготовил сам. «По месту проживания гражданина изъято гладкоствольное охотничье ружье и семь патронов 12-го калибра. Экспертиза установила, что боеприпасы изготовлены самодельным способом и пригодны для производства выстрела», — указано на сайте ведомства. На мужчину завели уголовное дело. Максимальная санкция по статье — лишение свободы на срок до шести лет. Сейчас житель Курганской области находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало о жителе Кургана, который хранил дома охотничий самозарядный карабин. Его задержали полицейские.