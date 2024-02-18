Тюменские силовики проверят магазины «Красное&Белое» из-за кассира, пристававшего к ребенку

В тюменских магазинах сети «Красное&Белое» пройдут проверки

Мигрант напал на посетительницу магазина «Красное&Белое» 13 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики готовятся к проведению массовых проверок тюменских магазинов сети «Красное&Белое». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, решение об этом было принято после инцидента с сотрудником одной из торговых точек «К&Б», который, пор версии следствия, 13 февраля приставал к ребенку. Арестованный является выходцем одной из стран Средней Азии.

«Магазины торговой сети „Красное&Белое“ в Тюмени ждут массовые комплексные проверки. В том числе, на предмет соблюдения миграционного законодательства при трудоустройстве сотрудников», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Комментарии правоохранительных структур и пресс-службы сети магазинов «Красное&Белое» ожидаются. Ранее агентство писало о том, что 13 февраля в Тюмени один из сотрудников торговой сети «К&Б» приставал к 13-летней посетительнице магазина. Мужчина, в частности, пытался поцеловать ребенка против его воли. По словам матери потерпевшей, после допроса в местном отделении Следственного комитета России его отпустили под подписку о невыезде. Однако после того, как история получила огласку в СМИ, в дело вмешался глава СКР Александр Бастрыкин и поручил арестовать мигранта.