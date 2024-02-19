В Тюмени под прикрытием покажут фильм «Дюна»

Билеты на фильм доступны только онлайн
В Тюмени в кинотеатре «Атмос Синема» покажут фильм «Дюна: часть вторая». Афишу разместили на сайте кинотеатра. Ленту покажут в рамках предсеансового обслуживания.
«Этот фильм показывает прокатчик, который арендует залы в кинотеатре. Продажа билетов только онлайн», — сообщили в кинотеатре.
На сайте указано, что премьера состоится 7 марта. Продолжительность картины — 2 часа, 46 минут.
Ранее в Тюмени подобным образом были показаны фильмы «Барби» и «Опенгеймер». Ленты представлены в рамках киноклуба.
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