В Тюмени под прикрытием покажут фильм «Дюна»

19 февраля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Билеты на фильм доступны только онлайн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени в кинотеатре «Атмос Синема» покажут фильм «Дюна: часть вторая». Афишу разместили на сайте кинотеатра. Ленту покажут в рамках предсеансового обслуживания. «Этот фильм показывает прокатчик, который арендует залы в кинотеатре. Продажа билетов только онлайн», — сообщили в кинотеатре. На сайте указано, что премьера состоится 7 марта. Продолжительность картины — 2 часа, 46 минут. Ранее в Тюмени подобным образом были показаны фильмы «Барби» и «Опенгеймер». Ленты представлены в рамках киноклуба.

В Тюмени в кинотеатре «Атмос Синема» покажут фильм «Дюна: часть вторая». Афишу разместили на сайте кинотеатра. Ленту покажут в рамках предсеансового обслуживания. «Этот фильм показывает прокатчик, который арендует залы в кинотеатре. Продажа билетов только онлайн», — сообщили в кинотеатре. На сайте указано, что премьера состоится 7 марта. Продолжительность картины — 2 часа, 46 минут. Ранее в Тюмени подобным образом были показаны фильмы «Барби» и «Опенгеймер». Ленты представлены в рамках киноклуба.