В Тюмени под прикрытием покажут фильм «Дюна»

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Кинофестиваль Одна шестая в ККТ Космос. Екатеринбург, кинотеатр, кинозал
Билеты на фильм доступны только онлайн Фото:

В Тюмени в кинотеатре «Атмос Синема» покажут фильм «Дюна: часть вторая». Афишу разместили на сайте кинотеатра. Ленту покажут в рамках предсеансового обслуживания.

«Этот фильм показывает прокатчик, который арендует залы в кинотеатре. Продажа билетов только онлайн», — сообщили в кинотеатре.

На сайте указано, что премьера состоится 7 марта. Продолжительность картины — 2 часа, 46 минут.

Ранее в Тюмени подобным образом были показаны фильмы «Барби» и «Опенгеймер». Ленты представлены в рамках киноклуба.

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В Тюмени в кинотеатре «Атмос Синема» покажут фильм «Дюна: часть вторая». Афишу разместили на сайте кинотеатра. Ленту покажут в рамках предсеансового обслуживания. «Этот фильм показывает прокатчик, который арендует залы в кинотеатре. Продажа билетов только онлайн», — сообщили в кинотеатре. На сайте указано, что премьера состоится 7 марта. Продолжительность картины — 2 часа, 46 минут. Ранее в Тюмени подобным образом были показаны фильмы «Барби» и «Опенгеймер». Ленты представлены в рамках киноклуба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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