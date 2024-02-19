Депутат Марков просит прокуратуру защитить тюменцев от недобросовестных УК

Марков обратился в прокуратуру Тюменской области с просьбой провести проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени жители дома по улице Игримская обратились к депутату Госдумы Евгению Маркову с просьбой разобраться недобросовестными УК, которые ранее управляли их домом и после ухода не передали жителям средства со спецсчета. Политик попросил областную прокуратуру провести проверку.

«На личном приеме ко мне обратилась председатель совета одного из домов на улице Игримская города Тюмени с просьбой привлечь к ответственности недобросовестные управляющие компании. По словам граждан при смене УК, денежные средства со спец счета … жильцам не передали. Попросил прокуратуру Тюменской области провести проверку», — сообщил Марков в своем telegram-канале.

На спецсчете находились средства от сдачи в аренду общего имущества дома. Жители пытались связаться с руководством предыдущих УК, но на связь они не выходят.

Конфликты между жителями и бывшими управляющими компаниями в Тюмени случались и ранее. Так летом 2023 года жильцы одного из домов начали получать квитанции от УК «Жилищный стандарт», с которой несколько месяцев назад расторгли договор. В платежках требуется оплатить начисления за общедомовые электроэнергию, холодную воду и текущий ремонт. Но жильцы утверждают, что этого ремонта за много лет ни разу не проводился.