19 февраля 2024

Депутат Марков просит прокуратуру защитить тюменцев от недобросовестных УК

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судейская коллегия. Курган, депутат, чиновник
Марков обратился в прокуратуру Тюменской области с просьбой провести проверку Фото:

В Тюмени жители дома по улице Игримская обратились к депутату Госдумы Евгению Маркову с просьбой разобраться недобросовестными УК, которые ранее управляли их домом и после ухода не передали жителям средства со спецсчета. Политик попросил областную прокуратуру провести проверку.

«На личном приеме ко мне обратилась председатель совета одного из домов на улице Игримская города Тюмени с просьбой привлечь к ответственности недобросовестные управляющие компании. По словам граждан при смене УК, денежные средства со спец счета … жильцам не передали. Попросил прокуратуру Тюменской области провести проверку», — сообщил Марков в своем telegram-канале.

На спецсчете находились средства от сдачи в аренду общего имущества дома. Жители пытались связаться с руководством предыдущих УК, но на связь они не выходят.

Конфликты между жителями и бывшими управляющими компаниями в Тюмени случались и ранее. Так летом 2023 года жильцы одного из домов начали получать квитанции от УК «Жилищный стандарт», с которой несколько месяцев назад расторгли договор. В платежках требуется оплатить начисления за общедомовые электроэнергию, холодную воду и текущий ремонт. Но жильцы утверждают, что этого ремонта за много лет ни разу не проводился.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени жители дома по улице Игримская обратились к депутату Госдумы Евгению Маркову с просьбой разобраться недобросовестными УК, которые ранее управляли их домом и после ухода не передали жителям средства со спецсчета. Политик попросил областную прокуратуру провести проверку. «На личном приеме ко мне обратилась председатель совета одного из домов на улице Игримская города Тюмени с просьбой привлечь к ответственности недобросовестные управляющие компании. По словам граждан при смене УК, денежные средства со спец счета … жильцам не передали. Попросил прокуратуру Тюменской области провести проверку», — сообщил Марков в своем telegram-канале. На спецсчете находились средства от сдачи в аренду общего имущества дома. Жители пытались связаться с руководством предыдущих УК, но на связь они не выходят. Конфликты между жителями и бывшими управляющими компаниями в Тюмени случались и ранее. Так летом 2023 года жильцы одного из домов начали получать квитанции от УК «Жилищный стандарт», с которой несколько месяцев назад расторгли договор. В платежках требуется оплатить начисления за общедомовые электроэнергию, холодную воду и текущий ремонт. Но жильцы утверждают, что этого ремонта за много лет ни разу не проводился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...