19 февраля 2024

Названа дата открытия первого Rostic’s в Тюмени

В Тюмени первый ресторан Rostic’s откроется в марте
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальное открытие сети Rostic's в Свердловской области. Екатеринбург, курица, фастфуд, куриная ножка, ростикс, rostics, rostic's, курица в панировке
Заведение под новым брендом заработает в марте Фото:

Первый ресторан Rostic’s (бывший KFC) откроется в Тюмени в марте. Об этом стало известно журналистам.

«В Тюмени один из ресторанов KFC в марте откроется после ребрендинга. Он станет „Ростиксом“», — сообщает издание «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу компании «Юнирест».

Новое заведение будет открыто в ТЦ «Галерея Вояж». Ранее ресторан KFC в данном торговом центре был закрыт на ребрендинг.

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Первый ресторан Rostic’s (бывший KFC) откроется в Тюмени в марте. Об этом стало известно журналистам. «В Тюмени один из ресторанов KFC в марте откроется после ребрендинга. Он станет „Ростиксом“», — сообщает издание «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу компании «Юнирест». Новое заведение будет открыто в ТЦ «Галерея Вояж». Ранее ресторан KFC в данном торговом центре был закрыт на ребрендинг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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