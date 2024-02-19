В Тюмени первый ресторан Rostic’s откроется в марте

Заведение под новым брендом заработает в марте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый ресторан Rostic’s (бывший KFC) откроется в Тюмени в марте. Об этом стало известно журналистам.

«В Тюмени один из ресторанов KFC в марте откроется после ребрендинга. Он станет „Ростиксом“», — сообщает издание «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу компании «Юнирест».

Новое заведение будет открыто в ТЦ «Галерея Вояж». Ранее ресторан KFC в данном торговом центре был закрыт на ребрендинг.