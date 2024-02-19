19 февраля 2024

Губернатор ЯНАО Артюхов помог добыть газ вице-премьеру Новаку. Видео

Губернатор ЯНАО Артюхов провел мероприятия на форуме национальных достижений
© Служба новостей «URA.RU»
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, артюхов дмитрий
Артюхов рассказал об уникальности ямальских газовых месторождений Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с заместителем председателя правительства РФ Александром Новак добыли газ на ямальском региональном стенде на выставке «Россия». Видео с мероприятия опубликовали в Telegram.

«У нас на Ямале еще много хорошего газа», — приводит слова Артюхова telegram-канал правительства ЯНАО «Пул 89». На видео вице-премьер Новак управляет виртуальной установкой по добыче газа.

Ранее Артюхов выступил спикером на заседании «Лидерство и устойчивость российской энергетики», где подчеркнул, что Ямал является уникальным газовым регионом. «Конечно, Ямал — это газовое сердце нашей страны и, не побоюсь сказать, газовое сердце мира. Мы абсолютно уникальный газовый регион. Горизонт добычи на наших месторождениях уходит в 22 век — на сто лет вперед», — цитирует губернатора ЯНАО пресс-служба окружного правительства.

Также Дмитрий Артюхов продемонстрировал основные проекты в топливно-энергетическом комплексе. Он рассказал, что добыча постепенно смещается на полуостров Ямал, где находятся Бованенковское, Харасавэйское и Тамбейское месторождения, являющиеся уникальными по запасам газа.

Ранее URA.RU сообщало о Днях Ямала в Совете Федерации РФ. На мероприятия, связанные с развитием округа прибыл Дмитрий Артюхов с командой представителей органов власти ЯНАО. Вице-премьер РФ Александр Новак назначен ответственным за организацию празднования юбилея Нового Уренгоя.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с заместителем председателя правительства РФ Александром Новак добыли газ на ямальском региональном стенде на выставке «Россия». Видео с мероприятия опубликовали в Telegram. «У нас на Ямале еще много хорошего газа», — приводит слова Артюхова telegram-канал правительства ЯНАО «Пул 89». На видео вице-премьер Новак управляет виртуальной установкой по добыче газа. Ранее Артюхов выступил спикером на заседании «Лидерство и устойчивость российской энергетики», где подчеркнул, что Ямал является уникальным газовым регионом. «Конечно, Ямал — это газовое сердце нашей страны и, не побоюсь сказать, газовое сердце мира. Мы абсолютно уникальный газовый регион. Горизонт добычи на наших месторождениях уходит в 22 век — на сто лет вперед», — цитирует губернатора ЯНАО пресс-служба окружного правительства. Также Дмитрий Артюхов продемонстрировал основные проекты в топливно-энергетическом комплексе. Он рассказал, что добыча постепенно смещается на полуостров Ямал, где находятся Бованенковское, Харасавэйское и Тамбейское месторождения, являющиеся уникальными по запасам газа. Ранее URA.RU сообщало о Днях Ямала в Совете Федерации РФ. На мероприятия, связанные с развитием округа прибыл Дмитрий Артюхов с командой представителей органов власти ЯНАО. Вице-премьер РФ Александр Новак назначен ответственным за организацию празднования юбилея Нового Уренгоя.
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