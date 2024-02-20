20 февраля 2024

Губернатор Шумков собрал силовиков из-за подготовки к выборам

© Служба новостей «URA.RU»
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Судейская коллегия. Курган, шумков вадим
Губернатор Шумков провел заседание в здании областного правительства Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков перед президентскими выборами провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. В заседании участвовали представители силовых структур. Данная информация размещена на сайте областного правительства.

«Основным вопросом повестки стали о дополнительные меры, направленные на усиление антитеррористической защищенности критически важных объектов и мест массового пребывания людей, задействованных в проведении выборов. Будут усилены наряды вневедомственной охраны и приближены к местам проведения голосования», — указано в сообщении.

Представители УМВД рассказали на комиссии, что в начале марта избирательные участки региона будут обследованы на предмет укрепленности и обеспечения безопасности граждан. Замгубернатора Станислав Носков отметил, в регионе планируется обучить 2000 государственных гражданских и муниципальных служащих по программе повышения квалификации «Противодействие терроризму».

Выборы президента состоятся с 15 по 17 марта. В регионе 2710 человек участвуют в поквартирном обходе избирателей, которые рассказывают жителям области о выборах.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков перед президентскими выборами провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. В заседании участвовали представители силовых структур. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Основным вопросом повестки стали о дополнительные меры, направленные на усиление антитеррористической защищенности критически важных объектов и мест массового пребывания людей, задействованных в проведении выборов. Будут усилены наряды вневедомственной охраны и приближены к местам проведения голосования», — указано в сообщении. Представители УМВД рассказали на комиссии, что в начале марта избирательные участки региона будут обследованы на предмет укрепленности и обеспечения безопасности граждан. Замгубернатора Станислав Носков отметил, в регионе планируется обучить 2000 государственных гражданских и муниципальных служащих по программе повышения квалификации «Противодействие терроризму». Выборы президента состоятся с 15 по 17 марта. В регионе 2710 человек участвуют в поквартирном обходе избирателей, которые рассказывают жителям области о выборах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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