Губернатор Шумков собрал силовиков из-за подготовки к выборам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков перед президентскими выборами провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. В заседании участвовали представители силовых структур. Данная информация размещена на сайте областного правительства.
«Основным вопросом повестки стали о дополнительные меры, направленные на усиление антитеррористической защищенности критически важных объектов и мест массового пребывания людей, задействованных в проведении выборов. Будут усилены наряды вневедомственной охраны и приближены к местам проведения голосования», — указано в сообщении.
Представители УМВД рассказали на комиссии, что в начале марта избирательные участки региона будут обследованы на предмет укрепленности и обеспечения безопасности граждан. Замгубернатора Станислав Носков отметил, в регионе планируется обучить 2000 государственных гражданских и муниципальных служащих по программе повышения квалификации «Противодействие терроризму».
Выборы президента состоятся с 15 по 17 марта. В регионе 2710 человек участвуют в поквартирном обходе избирателей, которые рассказывают жителям области о выборах.
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