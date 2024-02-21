21 февраля 2024

Геймеры из городов и отдаленных поселков ЯНАО поборются за 700 тысяч рублей

На Ямале проходит масштабный фестиваль по компьютерному спорту «Ямальская почва»
© Служба новостей «URA.RU»
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День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург , компьютерные игры, киберспортсмен, геймеры, компьютеры, киберспорт
На Ямале киберспортсмены покажут свои игровые навыки на продолжительном фестивале Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе начался фестиваль по киберспорту, который продлиться полгода. Победители получат денежный приз в размере 700 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком».

«На Ямале стартовал самый продолжительный в истории округа фестиваль по компьютерному спорту при поддержке „Ростелекома“. Несколько сотен геймеров ЯНАО поборются за звание чемпионов в традиционном окружном фестивале по компьютерному спорту „Ямальская почва“. В этом году киберсоревнования станут самыми продолжительными в истории региона. Они будут длиться полгода. Призовой фонд онлайн-состязаний в первом сезоне составит рекордные 700 000 рублей», — говорится в сообщении.

Большое внимание уделяется участникам-подросткам в рамках Года детства на Ямале. Киберспортсмены от 14 до 18 лет будут бороться за звание победителя в двух многопользовательских онлайн-играх — Dota 2 и CS2. В киберсоревнования вводится лиговая система и сайт статистики. В списке участников порядка 20 населенных пунктов округа, самые удаленные территории — Ханымей, Мужи, Красноселькуп, Тазовский, Яр-Сале.

Ранее URA.RU сообщило о том, что финал турнира по киберспорту пройдет в Салехарде (ЯНАО). Лучшие игроки разделят между собой призовой фонд.

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В Ямало-Ненецком автономном округе начался фестиваль по киберспорту, который продлиться полгода. Победители получат денежный приз в размере 700 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком». «На Ямале стартовал самый продолжительный в истории округа фестиваль по компьютерному спорту при поддержке „Ростелекома“. Несколько сотен геймеров ЯНАО поборются за звание чемпионов в традиционном окружном фестивале по компьютерному спорту „Ямальская почва“. В этом году киберсоревнования станут самыми продолжительными в истории региона. Они будут длиться полгода. Призовой фонд онлайн-состязаний в первом сезоне составит рекордные 700 000 рублей», — говорится в сообщении. Большое внимание уделяется участникам-подросткам в рамках Года детства на Ямале. Киберспортсмены от 14 до 18 лет будут бороться за звание победителя в двух многопользовательских онлайн-играх — Dota 2 и CS2. В киберсоревнования вводится лиговая система и сайт статистики. В списке участников порядка 20 населенных пунктов округа, самые удаленные территории — Ханымей, Мужи, Красноселькуп, Тазовский, Яр-Сале. Ранее URA.RU сообщило о том, что финал турнира по киберспорту пройдет в Салехарде (ЯНАО). Лучшие игроки разделят между собой призовой фонд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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