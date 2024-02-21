21 февраля 2024

Тюменским зэкам перекрыли подпольный канал получения денег с воли

Заключенным тюменских колоний нелегально переводили деньги на Qiwi кошельки
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за санкций Центробанка РФ тюменские зэки лишились возможности нелегально получать деньги с воли Фото:

Заключенные тюменских колоний лишились возможности нелегально получать деньги из-за блокировки Qiwi кошельков, на которые знакомые с воли перечисляли им средства. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Ранее агентство писало о том, что 21 февраля ЦБ РФ отозвал лицензию у банка Qiwi.

«Несмотря на то, что передать мобильный телефон заключенному в колонию крайне сложно, некоторым удается это сделать. Поэтому зэки уже давно освоили систему Qiwi, которой раньше активно пользовались: знакомые пополняли счета онлайн-кошельков, находясь на воле, а осужденные распоряжались средствами по своему усмотрению. После того как ЦБ отозвал лицензию у Qiwi Банка, счета были заблокированы. Воспользоваться кошельками теперь нельзя», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональное управление ФСИН по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало, что Центральный банк России отозвал лицензию у Qiwi Банка. После этого онлайн-кошельки финансового оператора подверглись массовой блокировке.

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Заключенные тюменских колоний лишились возможности нелегально получать деньги из-за блокировки Qiwi кошельков, на которые знакомые с воли перечисляли им средства. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Ранее агентство писало о том, что 21 февраля ЦБ РФ отозвал лицензию у банка Qiwi. «Несмотря на то, что передать мобильный телефон заключенному в колонию крайне сложно, некоторым удается это сделать. Поэтому зэки уже давно освоили систему Qiwi, которой раньше активно пользовались: знакомые пополняли счета онлайн-кошельков, находясь на воле, а осужденные распоряжались средствами по своему усмотрению. После того как ЦБ отозвал лицензию у Qiwi Банка, счета были заблокированы. Воспользоваться кошельками теперь нельзя», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональное управление ФСИН по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало, что Центральный банк России отозвал лицензию у Qiwi Банка. После этого онлайн-кошельки финансового оператора подверглись массовой блокировке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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