23 февраля 2024
22 февраля 2024

Члены ОПГ, пытавшие тюменских бизнесменов, объявлены в международный розыск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Представители компании избивали людей из-за долгов Фото:

Постановлением Центрального районного суда Тюмени заочно арестованы и объявлены в международный розыск несколько представителей компании «СибирьНефтьРесурс». Их обвиняют в вымогательстве, пытках и похищении людей.

«Постановлением Центрального районного суда Тюмени Эльман Валиев и Илья Маметханов заочно арестованы. Мужчины объявлены в международный розыск, так как скрылись от следствия за пределами России. <…> Представителей компании „СибирьНефтьРесурс“ обвиняют в вымогательстве, незаконном лишении свободы и насильственных действиях сексуального характера», — пишет «Наш город», публикуя фотографии копии решения суда.

Также сообщается, что пострадавшие заявляли о принуждениях надевать женское белье и краситься. Жертвам угрожали физической расправой, а членам их семей поступали угрозы.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Постановлением Центрального районного суда Тюмени заочно арестованы и объявлены в международный розыск несколько представителей компании «СибирьНефтьРесурс». Их обвиняют в вымогательстве, пытках и похищении людей. «Постановлением Центрального районного суда Тюмени Эльман Валиев и Илья Маметханов заочно арестованы. Мужчины объявлены в международный розыск, так как скрылись от следствия за пределами России. <…> Представителей компании „СибирьНефтьРесурс“ обвиняют в вымогательстве, незаконном лишении свободы и насильственных действиях сексуального характера», — пишет «Наш город», публикуя фотографии копии решения суда. Также сообщается, что пострадавшие заявляли о принуждениях надевать женское белье и краситься. Жертвам угрожали физической расправой, а членам их семей поступали угрозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...