Члены ОПГ, пытавшие тюменских бизнесменов, объявлены в международный розыск

Постановлением Центрального районного суда Тюмени заочно арестованы и объявлены в международный розыск несколько представителей компании «СибирьНефтьРесурс». Их обвиняют в вымогательстве, пытках и похищении людей.
«Постановлением Центрального районного суда Тюмени Эльман Валиев и Илья Маметханов заочно арестованы. Мужчины объявлены в международный розыск, так как скрылись от следствия за пределами России. <…> Представителей компании „СибирьНефтьРесурс“ обвиняют в вымогательстве, незаконном лишении свободы и насильственных действиях сексуального характера», — пишет «Наш город», публикуя фотографии копии решения суда.
Также сообщается, что пострадавшие заявляли о принуждениях надевать женское белье и краситься. Жертвам угрожали физической расправой, а членам их семей поступали угрозы.
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