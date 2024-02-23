23 февраля 2024
22 февраля 2024

ЯНАО стал единственным регионом УрФО с отрицательной динамикой оптовой торговли

© Служба новостей «URA.RU»
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За 2023 год количество оптовой торговли в янао сократилось на 3,3% Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил антирейтинг регионов УрФО по приросту оптовой торговли. Округ стал единственным, где показана отрицательная динамика, следует из данных Росстата.

«Оборот оптовой торговли в ЯНАО за январь—декабрь 2023 года составил 1 триллион 166 миллиардов 413 миллионов рублей. Регион стал единственным в УрФО с отрицательной динамикой: -3,3%», — написано в документе.

На второй строчке антирейтинга поместилась Курганская область (1,1%), на третьей — Свердловская (16,9%). В целом по УрФО оборот оптовой торговли составил 11 триллионов 128 миллиарда 56 миллионов рублей.

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Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил антирейтинг регионов УрФО по приросту оптовой торговли. Округ стал единственным, где показана отрицательная динамика, следует из данных Росстата. «Оборот оптовой торговли в ЯНАО за январь—декабрь 2023 года составил 1 триллион 166 миллиардов 413 миллионов рублей. Регион стал единственным в УрФО с отрицательной динамикой: -3,3%», — написано в документе. На второй строчке антирейтинга поместилась Курганская область (1,1%), на третьей — Свердловская (16,9%). В целом по УрФО оборот оптовой торговли составил 11 триллионов 128 миллиарда 56 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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