ЯНАО стал единственным регионом УрФО с отрицательной динамикой оптовой торговли

За 2023 год количество оптовой торговли в янао сократилось на 3,3%
Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил антирейтинг регионов УрФО по приросту оптовой торговли. Округ стал единственным, где показана отрицательная динамика, следует из данных Росстата.
«Оборот оптовой торговли в ЯНАО за январь—декабрь 2023 года составил 1 триллион 166 миллиардов 413 миллионов рублей. Регион стал единственным в УрФО с отрицательной динамикой: -3,3%», — написано в документе.
На второй строчке антирейтинга поместилась Курганская область (1,1%), на третьей — Свердловская (16,9%). В целом по УрФО оборот оптовой торговли составил 11 триллионов 128 миллиарда 56 миллионов рублей.
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