В небольшом городе ЯНАО выступили известные актеры из Москвы

25 февраля 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Егор Бероев и Ксения Алферова рассказали ямальцам свои истории успеха и творчества Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU На «Ямальских встречах» в Тарко-Сале выступили известные московские актеры Егор Бероев и Ксения Алферова. Об этом рассказал глава Пуровского района Антон Колодин. «Вместе с пуровчанами прикоснулись к большому искусству и посмотрели спектакль о судьбе великих русских поэтов Николае Гумилеве и Анны Ахматовой. Очень сильный по смыслу сюжет и яркие актерские образы», — поделился Колодин. Поэтов сыграли Егор Бероев и Ксения Алферова. После спектакля актеры рассказали свои истории успеха и творчества. Они также поделились советами и интересными фактами, которые происходят во время съемок фильмов. В ЯНАО приедут еще палеоантрополог Станислав Дробышевский и альпинист Сергей Кофанов. Встреча с ними запланирована на 30 марта в Губкинском. Актеры Егор Бероев и Ксения Алферова играют поэтов Николая Гумилева и Анну Ахматову в Тарко-Сале Фото: telegram-канал Антона Колодина https://t.me/Kolodin89/2190

На «Ямальских встречах» в Тарко-Сале выступили известные московские актеры Егор Бероев и Ксения Алферова. Об этом рассказал глава Пуровского района Антон Колодин. «Вместе с пуровчанами прикоснулись к большому искусству и посмотрели спектакль о судьбе великих русских поэтов Николае Гумилеве и Анны Ахматовой. Очень сильный по смыслу сюжет и яркие актерские образы», — поделился Колодин. Поэтов сыграли Егор Бероев и Ксения Алферова. После спектакля актеры рассказали свои истории успеха и творчества. Они также поделились советами и интересными фактами, которые происходят во время съемок фильмов. В ЯНАО приедут еще палеоантрополог Станислав Дробышевский и альпинист Сергей Кофанов. Встреча с ними запланирована на 30 марта в Губкинском.