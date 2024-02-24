В небольшом городе ЯНАО выступили известные актеры из Москвы

На «Ямальских встречах» в Тарко-Сале выступили известные московские актеры Егор Бероев и Ксения Алферова. Об этом рассказал глава Пуровского района Антон Колодин.
«Вместе с пуровчанами прикоснулись к большому искусству и посмотрели спектакль о судьбе великих русских поэтов Николае Гумилеве и Анны Ахматовой. Очень сильный по смыслу сюжет и яркие актерские образы», — поделился Колодин. Поэтов сыграли Егор Бероев и Ксения Алферова.
После спектакля актеры рассказали свои истории успеха и творчества. Они также поделились советами и интересными фактами, которые происходят во время съемок фильмов.
В ЯНАО приедут еще палеоантрополог Станислав Дробышевский и альпинист Сергей Кофанов. Встреча с ними запланирована на 30 марта в Губкинском.
Актеры Егор Бероев и Ксения Алферова играют поэтов Николая Гумилева и Анну Ахматову в Тарко-Сале
На «Ямальских встречах» в Тарко-Сале выступили известные московские актеры Егор Бероев и Ксения Алферова. Об этом рассказал глава Пуровского района Антон Колодин. «Вместе с пуровчанами прикоснулись к большому искусству и посмотрели спектакль о судьбе великих русских поэтов Николае Гумилеве и Анны Ахматовой. Очень сильный по смыслу сюжет и яркие актерские образы», — поделился Колодин. Поэтов сыграли Егор Бероев и Ксения Алферова. После спектакля актеры рассказали свои истории успеха и творчества. Они также поделились советами и интересными фактами, которые происходят во время съемок фильмов. В ЯНАО приедут еще палеоантрополог Станислав Дробышевский и альпинист Сергей Кофанов. Встреча с ними запланирована на 30 марта в Губкинском.