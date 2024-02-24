24 февраля 2024
23 февраля 2024

В небольшом городе ЯНАО выступили известные актеры из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Егор Бероев и Ксения Алферова рассказали ямальцам свои истории успеха и творчества Фото:

На «Ямальских встречах» в Тарко-Сале выступили известные московские актеры Егор Бероев и Ксения Алферова. Об этом рассказал глава Пуровского района Антон Колодин.

«Вместе с пуровчанами прикоснулись к большому искусству и посмотрели спектакль о судьбе великих русских поэтов Николае Гумилеве и Анны Ахматовой. Очень сильный по смыслу сюжет и яркие актерские образы», — поделился Колодин. Поэтов сыграли Егор Бероев и Ксения Алферова.

После спектакля актеры рассказали свои истории успеха и творчества. Они также поделились советами и интересными фактами, которые происходят во время съемок фильмов.

В ЯНАО приедут еще палеоантрополог Станислав Дробышевский и альпинист Сергей Кофанов. Встреча с ними запланирована на 30 марта в Губкинском.

Актеры Егор Бероев и Ксения Алферова играют поэтов Николая Гумилева и Анну Ахматову в Тарко-Сале
Актеры Егор Бероев и Ксения Алферова играют поэтов Николая Гумилева и Анну Ахматову в Тарко-Сале
Фото:

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На «Ямальских встречах» в Тарко-Сале выступили известные московские актеры Егор Бероев и Ксения Алферова. Об этом рассказал глава Пуровского района Антон Колодин. «Вместе с пуровчанами прикоснулись к большому искусству и посмотрели спектакль о судьбе великих русских поэтов Николае Гумилеве и Анны Ахматовой. Очень сильный по смыслу сюжет и яркие актерские образы», — поделился Колодин. Поэтов сыграли Егор Бероев и Ксения Алферова. После спектакля актеры рассказали свои истории успеха и творчества. Они также поделились советами и интересными фактами, которые происходят во время съемок фильмов. В ЯНАО приедут еще палеоантрополог Станислав Дробышевский и альпинист Сергей Кофанов. Встреча с ними запланирована на 30 марта в Губкинском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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