Спикер Заксобрания ЯНАО попросил ямальцев не отвечать на его сообщения

Мошенники пишут жителям ЯНАО от имени председателя Заксобрания Ямкина

26 февраля 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Сергей Ямкин попросил ямальцев не отвечать на личные сообщения от его имени Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В ЯНАО мошенники пишут ямальцам от имени спикера окружного Заксобрания Сергея Ямкина. Об этом политик сообщил на официальных страницах в соцсетях и призвал жителей не отвечать на фейковые сообщения. «Активизировались мошенники, которые от моего имени делают рассылку через соцсети. Прошу не реагировать на сообщения, полученные от моего имени через мессенджеры», — написал Сергей Ямкин в официальном telegram-канале. Мошенники часто используют метод рассылки сообщений от лица чиновников или непосредственных руководителей тех, кого пытаются обмануть. Как правило, лже-чиновники предупреждают о звонке силовиков или представителей банка, чтобы люди охотнее шли на контакт. В ноябре 2023 года неизвестные злоумышленники взламывали telegram-аккаунт спикера. Также создавались ложные страницы от лица вице-спикера Алексея Ситникова.

В ЯНАО мошенники пишут ямальцам от имени спикера окружного Заксобрания Сергея Ямкина. Об этом политик сообщил на официальных страницах в соцсетях и призвал жителей не отвечать на фейковые сообщения. «Активизировались мошенники, которые от моего имени делают рассылку через соцсети. Прошу не реагировать на сообщения, полученные от моего имени через мессенджеры», — написал Сергей Ямкин в официальном telegram-канале. Мошенники часто используют метод рассылки сообщений от лица чиновников или непосредственных руководителей тех, кого пытаются обмануть. Как правило, лже-чиновники предупреждают о звонке силовиков или представителей банка, чтобы люди охотнее шли на контакт. В ноябре 2023 года неизвестные злоумышленники взламывали telegram-аккаунт спикера. Также создавались ложные страницы от лица вице-спикера Алексея Ситникова.