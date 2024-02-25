Спикер Заксобрания ЯНАО попросил ямальцев не отвечать на его сообщения

В ЯНАО мошенники пишут ямальцам от имени спикера окружного Заксобрания Сергея Ямкина. Об этом политик сообщил на официальных страницах в соцсетях и призвал жителей не отвечать на фейковые сообщения.
«Активизировались мошенники, которые от моего имени делают рассылку через соцсети. Прошу не реагировать на сообщения, полученные от моего имени через мессенджеры», — написал Сергей Ямкин в официальном telegram-канале.
Мошенники часто используют метод рассылки сообщений от лица чиновников или непосредственных руководителей тех, кого пытаются обмануть. Как правило, лже-чиновники предупреждают о звонке силовиков или представителей банка, чтобы люди охотнее шли на контакт.
В ноябре 2023 года неизвестные злоумышленники взламывали telegram-аккаунт спикера. Также создавались ложные страницы от лица вице-спикера Алексея Ситникова.
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