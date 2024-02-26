26 февраля 2024

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обрушением трамплина с людьми в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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SHAMAN. Екатеринбург, фотографы, фотосъемка
Трамплин с людьми провалился во время общей фотосъемки Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад после обрушения трамплина с людьми. Все это произошло во время проведения в Тюмени спортивного фестиваля для сноубордистов «Битва на туре». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В СМИ размещена публикация о том, что во время спортивного мероприятия в городе Тюмени произошло обрушение трамплина, на котором находились люди. В результате произошедшего никто не пострадал. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александр Кублякову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — написала пресс-служба СКР в telegram-канале.

Во время завершения чемпионата сноубордистов 24 февраля все участники по традиции собрались сделать общее фото. Именно в этот момент конструкция провалилась. Тюменская прокуратура организовала проверку после инцидента.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад после обрушения трамплина с людьми. Все это произошло во время проведения в Тюмени спортивного фестиваля для сноубордистов «Битва на туре». Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В СМИ размещена публикация о том, что во время спортивного мероприятия в городе Тюмени произошло обрушение трамплина, на котором находились люди. В результате произошедшего никто не пострадал. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александр Кублякову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — написала пресс-служба СКР в telegram-канале. Во время завершения чемпионата сноубордистов 24 февраля все участники по традиции собрались сделать общее фото. Именно в этот момент конструкция провалилась. Тюменская прокуратура организовала проверку после инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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