Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обрушением трамплина с людьми в Тюмени

27 февраля 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Трамплин с людьми провалился во время общей фотосъемки Фото: Илья Московец © URA.RU Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад после обрушения трамплина с людьми. Все это произошло во время проведения в Тюмени спортивного фестиваля для сноубордистов «Битва на туре». Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В СМИ размещена публикация о том, что во время спортивного мероприятия в городе Тюмени произошло обрушение трамплина, на котором находились люди. В результате произошедшего никто не пострадал. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александр Кублякову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — написала пресс-служба СКР в telegram-канале. Во время завершения чемпионата сноубордистов 24 февраля все участники по традиции собрались сделать общее фото. Именно в этот момент конструкция провалилась. Тюменская прокуратура организовала проверку после инцидента.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад после обрушения трамплина с людьми. Все это произошло во время проведения в Тюмени спортивного фестиваля для сноубордистов «Битва на туре». Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В СМИ размещена публикация о том, что во время спортивного мероприятия в городе Тюмени произошло обрушение трамплина, на котором находились люди. В результате произошедшего никто не пострадал. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александр Кублякову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — написала пресс-служба СКР в telegram-канале. Во время завершения чемпионата сноубордистов 24 февраля все участники по традиции собрались сделать общее фото. Именно в этот момент конструкция провалилась. Тюменская прокуратура организовала проверку после инцидента.