25 февраля 2024
24 февраля 2024

Прокуратура организовала проверку после обрушения трамплина на «Битве на Туре»

© Служба новостей «URA.RU»
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Битва на Туре. Тюмень
Во время «Битвы на Туре» трамплин, на котором стояли участники соревнований, провалился Фото:

Тюменская прокуратура организовала проверку после инцидента с обрушением трамплина на «Битве на Туре». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Ранее трамплин с участниками мероприятия провалился во время общей фотосессии.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору города Тюмени провести проверку по данному факту, установить причины и обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что во время «Битвы на Туре» трамплин, на котором стояли участники соревнований, провалился. Видео с инцидентом появилось в соцсетях. В результате происшествия никто не пострадал.

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Тюменская прокуратура организовала проверку после инцидента с обрушением трамплина на «Битве на Туре». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Ранее трамплин с участниками мероприятия провалился во время общей фотосессии. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору города Тюмени провести проверку по данному факту, установить причины и обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что во время «Битвы на Туре» трамплин, на котором стояли участники соревнований, провалился. Видео с инцидентом появилось в соцсетях. В результате происшествия никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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