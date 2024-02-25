Прокуратура организовала проверку после обрушения трамплина на «Битве на Туре»

Тюменская прокуратура организовала проверку после инцидента с обрушением трамплина на «Битве на Туре». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Ранее трамплин с участниками мероприятия провалился во время общей фотосессии.
«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору города Тюмени провести проверку по данному факту, установить причины и обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что во время «Битвы на Туре» трамплин, на котором стояли участники соревнований, провалился. Видео с инцидентом появилось в соцсетях. В результате происшествия никто не пострадал.
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