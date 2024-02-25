25 февраля 2024
24 февраля 2024

Под участниками соревнований «Битва на Туре» в Тюмени провалился трамплин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Свердловская область, гора Долгая, гора долгая, трамплины, ветрозащита
Конструкция не выдержала веса всех участников, поднявшихся для фотосессии Фото:

Во время завершения чемпионата сноубордистов в Тюмени «Битва на Туре» все участники по традиции собрались сделать общее фото. Как только все забрались на трамплин для фотосессии, конструкция провалилась. Видео инцидента опубликовано в сети.

«Участники „Битвы на Туре“ забрались на трамплин для завершающей фотосессии. Трамплин не выдержал. Хорошо, что все обошлось не трагично», — сообщается в дзен-канале «Autifon из Тюмени».

Организатор турнира Иван Шмонин сообщил местным СМИ, что в результате ЧП никто не пострадал. Он объяснил падение трамплина, тем, что конструкция внутри была полая, а для фотосессии на нее взошло очень много человек. Трамплин не выдержал нагрузку и провалился.

Чемпионат сноубордистов прошел в Тюмени 24 и 25 февраля. Один из спортсменов выступал на доске с портретом президента России Владимира Путина. По завершению соревнований, он подарил ее главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

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Во время завершения чемпионата сноубордистов в Тюмени «Битва на Туре» все участники по традиции собрались сделать общее фото. Как только все забрались на трамплин для фотосессии, конструкция провалилась. Видео инцидента опубликовано в сети. «Участники „Битвы на Туре“ забрались на трамплин для завершающей фотосессии. Трамплин не выдержал. Хорошо, что все обошлось не трагично», — сообщается в дзен-канале «Autifon из Тюмени». Организатор турнира Иван Шмонин сообщил местным СМИ, что в результате ЧП никто не пострадал. Он объяснил падение трамплина, тем, что конструкция внутри была полая, а для фотосессии на нее взошло очень много человек. Трамплин не выдержал нагрузку и провалился. Чемпионат сноубордистов прошел в Тюмени 24 и 25 февраля. Один из спортсменов выступал на доске с портретом президента России Владимира Путина. По завершению соревнований, он подарил ее главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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