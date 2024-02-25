Под участниками соревнований «Битва на Туре» в Тюмени провалился трамплин. Видео

26 февраля 2024 в 03:10 Размер текста - 17 +

Конструкция не выдержала веса всех участников, поднявшихся для фотосессии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время завершения чемпионата сноубордистов в Тюмени «Битва на Туре» все участники по традиции собрались сделать общее фото. Как только все забрались на трамплин для фотосессии, конструкция провалилась. Видео инцидента опубликовано в сети. «Участники „Битвы на Туре“ забрались на трамплин для завершающей фотосессии. Трамплин не выдержал. Хорошо, что все обошлось не трагично», — сообщается в дзен-канале «Autifon из Тюмени». Организатор турнира Иван Шмонин сообщил местным СМИ, что в результате ЧП никто не пострадал. Он объяснил падение трамплина, тем, что конструкция внутри была полая, а для фотосессии на нее взошло очень много человек. Трамплин не выдержал нагрузку и провалился. Чемпионат сноубордистов прошел в Тюмени 24 и 25 февраля. Один из спортсменов выступал на доске с портретом президента России Владимира Путина. По завершению соревнований, он подарил ее главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

Во время завершения чемпионата сноубордистов в Тюмени «Битва на Туре» все участники по традиции собрались сделать общее фото. Как только все забрались на трамплин для фотосессии, конструкция провалилась. Видео инцидента опубликовано в сети. «Участники „Битвы на Туре“ забрались на трамплин для завершающей фотосессии. Трамплин не выдержал. Хорошо, что все обошлось не трагично», — сообщается в дзен-канале «Autifon из Тюмени». Организатор турнира Иван Шмонин сообщил местным СМИ, что в результате ЧП никто не пострадал. Он объяснил падение трамплина, тем, что конструкция внутри была полая, а для фотосессии на нее взошло очень много человек. Трамплин не выдержал нагрузку и провалился. Чемпионат сноубордистов прошел в Тюмени 24 и 25 февраля. Один из спортсменов выступал на доске с портретом президента России Владимира Путина. По завершению соревнований, он подарил ее главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.