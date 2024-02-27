В Тюменской области учитель физкультуры приставал к школьнице

В Нижнетавдинском районе осудили учителя, который приставал к школьнице

27 февраля 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Ученики Велижанской СОШ пожаловались на поведение учителя физкультуры весной 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Осужденным за приставания к 15-летней ученице Велижанской СОШ (с.Велижаны Нижнетавдинского района Тюменской области) оказался школьный учитель физкультуры Евгений О. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что 26 февраля Нижнетавдинский суд приговорил мужчину, пристававшего к ребенку в школьном холле, к году ограничения свободы со штрафом 50 тысяч рублей. «Учитель физкультуры был уволен практически сразу после того, как началось следствие: весной 2023 года. Нижнетавдинский суд приговорил Евгения О. к году ограничения свободы со штрафом 50 тысяч рублей», — сообщил источник агентства на условиях анонимности. 26 февраля Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области сообщила о том, что в Нижнетавдинском районе был вынесен приговор мужчине, который приставал в школьном холле к 15-летней девочке. При этом, возраст, профессия и должность осужденного не уточнялись. Ранее агентство писало о том, что весной 2023 года ученицы Велижанской СОШ пожаловались на повышенное внимание и странные знаки внимания со стороны учителя физкультуры. После того как родители школьников обратились в Следственный комитет, на педагога завели уголовное дело.

Осужденным за приставания к 15-летней ученице Велижанской СОШ (с.Велижаны Нижнетавдинского района Тюменской области) оказался школьный учитель физкультуры Евгений О. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что 26 февраля Нижнетавдинский суд приговорил мужчину, пристававшего к ребенку в школьном холле, к году ограничения свободы со штрафом 50 тысяч рублей. «Учитель физкультуры был уволен практически сразу после того, как началось следствие: весной 2023 года. Нижнетавдинский суд приговорил Евгения О. к году ограничения свободы со штрафом 50 тысяч рублей», — сообщил источник агентства на условиях анонимности. 26 февраля Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области сообщила о том, что в Нижнетавдинском районе был вынесен приговор мужчине, который приставал в школьном холле к 15-летней девочке. При этом, возраст, профессия и должность осужденного не уточнялись. Ранее агентство писало о том, что весной 2023 года ученицы Велижанской СОШ пожаловались на повышенное внимание и странные знаки внимания со стороны учителя физкультуры. После того как родители школьников обратились в Следственный комитет, на педагога завели уголовное дело.