Тюменец в школе домогался 15-летней девочки

26 февраля 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

В холле школы мужчина домогался девочки 2007 года рождения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области мужчина в холле школы домогался 15-летней девочки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В период времени с 9 января по 28 февраля 2023 года, находясь в холле МАОУ, с целью удовлетворения своего сексуального влечения и вызывание сексуального возбуждения у несовершеннолетней, 2007 года рождения, умышлено, совершил с последней развратные действия, без применения насилия. Причинив тем самым последней моральный вред», — указано в сообщении судов. Известно, что мужчина не признал свою вину. Суд назначил тюменцу год ограничения свободы и взыскал 50 тысяч рублей.

В Тюменской области мужчина в холле школы домогался 15-летней девочки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В период времени с 9 января по 28 февраля 2023 года, находясь в холле МАОУ, с целью удовлетворения своего сексуального влечения и вызывание сексуального возбуждения у несовершеннолетней, 2007 года рождения, умышлено, совершил с последней развратные действия, без применения насилия. Причинив тем самым последней моральный вред», — указано в сообщении судов. Известно, что мужчина не признал свою вину. Суд назначил тюменцу год ограничения свободы и взыскал 50 тысяч рублей.