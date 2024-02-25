25 февраля 2024
24 февраля 2024

Тюменец в школе домогался 15-летней девочки

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Федеральный тренировочный экзамен в школе №200 - ЕГЭ по обществознанию и английскому языку. Екатеринбург , школьный коридор, школьница
В холле школы мужчина домогался девочки 2007 года рождения Фото:

В Тюменской области мужчина в холле школы домогался 15-летней девочки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«В период времени с 9 января по 28 февраля 2023 года, находясь в холле МАОУ, с целью удовлетворения своего сексуального влечения и вызывание сексуального возбуждения у несовершеннолетней, 2007 года рождения, умышлено, совершил с последней развратные действия, без применения насилия. Причинив тем самым последней моральный вред», — указано в сообщении судов.

Известно, что мужчина не признал свою вину. Суд назначил тюменцу год ограничения свободы и взыскал 50 тысяч рублей.

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В Тюменской области мужчина в холле школы домогался 15-летней девочки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В период времени с 9 января по 28 февраля 2023 года, находясь в холле МАОУ, с целью удовлетворения своего сексуального влечения и вызывание сексуального возбуждения у несовершеннолетней, 2007 года рождения, умышлено, совершил с последней развратные действия, без применения насилия. Причинив тем самым последней моральный вред», — указано в сообщении судов. Известно, что мужчина не признал свою вину. Суд назначил тюменцу год ограничения свободы и взыскал 50 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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