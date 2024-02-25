Тюменец в школе домогался 15-летней девочки

В холле школы мужчина домогался девочки 2007 года рождения
В Тюменской области мужчина в холле школы домогался 15-летней девочки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«В период времени с 9 января по 28 февраля 2023 года, находясь в холле МАОУ, с целью удовлетворения своего сексуального влечения и вызывание сексуального возбуждения у несовершеннолетней, 2007 года рождения, умышлено, совершил с последней развратные действия, без применения насилия. Причинив тем самым последней моральный вред», — указано в сообщении судов.
Известно, что мужчина не признал свою вину. Суд назначил тюменцу год ограничения свободы и взыскал 50 тысяч рублей.
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