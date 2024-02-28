28 февраля 2024

В Тюмени обнаружили «фантомного» застройщика

Экс-председатель думы Тюмени Заболотный указал на ошибки строительной статистики
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Евгения Заболотного, официальная статистика не учитывает почти полмиллиона строящихся квадратных метров жилья
По словам Евгения Заболотного, официальная статистика не учитывает почти полмиллиона строящихся квадратных метров жилья Фото:

В официальной федеральной статистике не учитывается почти полмиллиона квадратных метров жилья, которое в настоящий момент строится в Тюмени. В результате старейший городской застройщик не попадает в рейтинги и фактически является «Фантомным». Об этом URA.RU рассказал экс-председатель тюменской городской думы, заместитель генерального директора АО «ТДСК» Евгений Заболотный.

«Причина в системной ошибке. Федеральная статистика учитывает только то жилье, которое строится с использованием средств дольщиков. „ТДСК“ строит исключительно на собственные средства, не используя договоры долевого участия. Поэтому в официальной статистике на уровне региона и страны отсутствует», — сообщил URA.RU Заболотный.

По его словам, «ТДСК» в настоящий момент строит 480 тысяч квадратных метров жилья. Это 39 домов в двух микрорайонах. «Даже если сравнивать с официальным лидером регионального рейтинга, „Страной“, у „ТДСК“ получается больше площадь текущего строительства. Это с учетом того, что у „Страны“ из 511 млн активных квадратов заявлен перенос сроков на 52 тысячи квадратов», — добавил Заболотный в беседе с URA.RU.

Он также пояснил, что компания в ближайшее время планирует показать новую серию панельных домов. Ранее URA.RU рассказало, кто из тюменских застройщиков в настоящий момент возводит львиную долю жилых домов.

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В официальной федеральной статистике не учитывается почти полмиллиона квадратных метров жилья, которое в настоящий момент строится в Тюмени. В результате старейший городской застройщик не попадает в рейтинги и фактически является «Фантомным». Об этом URA.RU рассказал экс-председатель тюменской городской думы, заместитель генерального директора АО «ТДСК» Евгений Заболотный. «Причина в системной ошибке. Федеральная статистика учитывает только то жилье, которое строится с использованием средств дольщиков. „ТДСК“ строит исключительно на собственные средства, не используя договоры долевого участия. Поэтому в официальной статистике на уровне региона и страны отсутствует», — сообщил URA.RU Заболотный. По его словам, «ТДСК» в настоящий момент строит 480 тысяч квадратных метров жилья. Это 39 домов в двух микрорайонах. «Даже если сравнивать с официальным лидером регионального рейтинга, „Страной“, у „ТДСК“ получается больше площадь текущего строительства. Это с учетом того, что у „Страны“ из 511 млн активных квадратов заявлен перенос сроков на 52 тысячи квадратов», — добавил Заболотный в беседе с URA.RU. Он также пояснил, что компания в ближайшее время планирует показать новую серию панельных домов. Ранее URA.RU рассказало, кто из тюменских застройщиков в настоящий момент возводит львиную долю жилых домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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