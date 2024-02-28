«Панельные» империи: как застройщики поделили Тюмень

URA.RU разбирается, у кого из застройщиков хватает денег на новые микрорайоны

28 февраля 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Активное строительство в 2024 году ведется во всех районах Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 2024 году на рынке жилищного строительства Тюмени активно работает 52 застройщика. Все вместе они возводят 3,46 млн квадратных метров жилья. Эти данные приводит по состоянию на 28 февраля «Единый ресурс застройщиков России». В списке нет компаний, у которых на данный момент не ведется активное строительство — к примеру, отсутствует строительная империя «ТДСК», которая была лидером отрасли в конце прошлого века. Самый крупный застройщик возводит больше полумиллиона квадратных метров, а у самого мелкого в активе — всего две тысячи. При этом в Тюмени есть несколько районов, в которых развернулись настоящие «Девелоперские войны» — это места, где на одной огромной площадке возводят дома несколько компаний. Корреспондент URA.RU проанализировал открытые данные о застройщиках и выяснил, кто претендует на «жилищное господство» в областном центре Тюменской области. Полмиллиона «квадратов» «Страны» Безусловный лидер по площади возводимого в Тюмени жилья — группа компаний «Страна Девелопмент». В нескольких престижных районах города эта империя возводит 20 многоквартирных домов, входящих в состав шести жилых комплексов. В общей сложности все эти дома вносят в актив «Страны» 511,5 тысяч активных квадратных метров. ЖК «Европейский берег» является одной из визитных карточек ГК «Страна Девелопмент» в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU В федеральном рейтинге застройщиков «Страна Девелопмент» занимает 16 строчку. А в Тюмени на их проекты приходится 14,19% рынка жилищного строительства. При этом, по данным ЕРЗ.РФ, это единственный в городе застройщик, у которого заявлены переносы сроков сдачи. Отложенными обозначены 52,7 тысячи квадратов, это около 10% от всего объема строительства. Закономерно, что при таких объемах строительства «Страна» засветилась во всех значимых для застройки районах Тюмени. Проекты этой группы компаний есть на Мысу, в районе Плеханово, в центральных районах города. Кроме того, «Страна» засветилась составе «коалиции», которая застраивает новый Заречный микрорайон, расположенный между улицами Алебашевской и Мельникайте. «Короли» прибрежной застройки Второй по объемам строительства девелопер отстает от лидера в два раза. На счету компании «Брусника» — 259,6 тысяч активных «квадратов» в Тюмени. При этом, эту компанию можно по праву назвать «Королями прибрежной застройки»: пять из семи строящихся жилых комплексов «Брусники» возводятся на берегах Туры. Самым одиозным проектом «Брусники» в Тюмени называют ЖК «1А Первомайская» Фото: Денис Моргунов © URA.RU А вот в федеральном рейтинге «Брусника» обогнала «Страну» на несколько пунктов и заняла десятую строчку. Из особенностей — 7,2% рынка жилищного строительства, 17 домов в семи жилых комплексах, отсутствие заявленных переносов сроков сдачи. Именно «Брусника» по сути возглавляет коалицию застройщиков, работающих в новом Заречном микрорайоне: у компании между Щербакова и Мельникайте возводятся сразу три проекта. Еще два расположились на другом берегу Туры. Есть у «Брусники» кейсы и в других районах — в частности, в районе автовокзала и на Червишевском тракте. Территориальный «Баланс» С небольшим отставанием третью строчку по объемам строительства в Тюмени уже не первый месяц удерживает ПСК «Дом Девелопмент». 211,4 тысячи квадратных метров, над которыми трудится эта компания, раскиданы по всему городу, и этот баланс помогает удерживаться в тройке лидеров. Большие объемы строительства ПСК «Дом Девелопмент» сосредоточены в створе улиц Республики и Вороского Скрин — ПСК «Дом Девелопмент», https://72dom.com/ В топ-20 застройщиков федерального уровня компания не попала, добравшись в масштабах России лишь до 79 строчки. Однако это не мешает «Дому» возводить сразу 37 домов в шести жилых комплексах — такими масштабами не может похвастать даже «Страна». У «Дома» нет заявленных переносов сроков сдачи жилья, а доля в рынке Тюмени составляет 5,86%. Ключевые проекты ПСК «Дом Девелопмент» располагаются в нескольких престижных для застройщика районах. Два жилых комплекса компания возводит на правом берегу Туры, еще два — в створе улиц Республики и Воровского. Также компания отметилась в новом районе Плеханово и даже за Тюменской объездной — по левой стороне от дороги на аэропорт Рощино. «DOKовая» монополия TIS является фактически монополистом на застройку района DOK Скрин — ГК TIS, https://dok.ttis.ru/ У группы компаний TIS в активном строительстве находится всего три жилых комплекса, однако застройщик прочно удерживает четвертое место в Тюмени по текущим объемам — с внушительными 203,1 тысячами «квадратов». Сильная позиция TIS, в основном, обеспечена практически полной монополии застройки района ДОК. В активе у компании 10 жилых домов, расположенных в трех жилых комплексах. В федеральном рейтинге TIS занимает 85 строчку, а в тюменском рынке жилищного строительства его доля составляет 5,64%. Помимо ДОКа, компания входит в две крупных коалиции, занимаясь застройкой Тюменской Слободы и нового Заречного микрорайона. В зоне перспектив ГК «ЭНКО» строит свои комплексы во всех стратегически значимых районах Тюмени Скрин — ГК «ЭНКО», https://enco.ru/projects/ Пятерку лидеров по объемам текущего строительства в Тюмени замыкает группа компаний «ЭНКО». Проектов здесь больше, чем у TIS, а вот площадь немного меньше — 202,2 тысячи квадратных метров занимает жилье, которое строит эта компания. У «ЭНКО» 71 строчка в федеральном топе застройщиков и 10 домов в четырех жилых комплексах. Доля в тюменском рынке — 5,61%. Но интересна компания не этими цифрами, а территориями, на которых строит свое жилье. При относительно небольшом объеме строительства, «ЭНКО» умудрилась попасть во все значимые строительные коалиции Тюмени. Один из проектов компании возводится в новом Заречном микрорайоне, еще один — недалеко от Лесобазы, рядом с престижной среди застройщиков зоной комплексного развития территорий. Есть проект в Тюменской Слободе, а также практически в пригороде Тюмени — за деревней Патрушева, где вскоре начнется строительство новой многоуровневой развязки. Ключ к господству Лидеры рейтинга на пятерых строят в Тюмени 1,39 миллиона квадратных метров жилья. Во сути, в их руках сосредоточены почти 40% местного строительного рынка. По мнению аналитиков группы компаний «Меридиан» (занимает в рейтинге ЕРЗ.РФ 28 строчку и строит 28,3 тысячи квадратных метров в Тюмени и пригородах), такого господства помогает добиться именно территориальное расположение жилых комплексов. Расположение объектов играет ключевую роли в популярности жилых комплексов и отражается на рейтингах застройщиков Фото — ГК «Меридиан», https://meridian72.ru/ «Несомненно, локация является одним из ключевых факторов успеха проекта застройщика. Чем больше востребованных локаций в портфеле компании, тем успешнее продажи. Новостройки в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой разлетаются как горячие пирожки. Успешные продажи — высокие рейтинги; высокие рейтинги — эффективный рост компании», — пояснила URA.RU коммерческий директор ГК «Меридиан» Татьяна Мирсаитова. По мнению девелоперов, при работе в массовом сегменте желательно охватывать несколько локаций и строить «на любой кошелек». Таким образом, растет и объем клиентов, и популярность застройщика на рынке. «На примере нашей компании, у нас есть локация с пока еще развивающейся инфраструктурой в районе деревни Патрушева. Факт, что инфраструктура еще не сформирована до конца, мы компенсируем доступной относительно рынка ценой. В итоге продаем жилье не менее активно, чем в районе ДОК, где выше цена, но удачнее расположение», — добавила в беседе с URA.RU Мирсаитова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2024 году на рынке жилищного строительства Тюмени активно работает 52 застройщика. Все вместе они возводят 3,46 млн квадратных метров жилья. Эти данные приводит по состоянию на 28 февраля «Единый ресурс застройщиков России». В списке нет компаний, у которых на данный момент не ведется активное строительство — к примеру, отсутствует строительная империя «ТДСК», которая была лидером отрасли в конце прошлого века. Самый крупный застройщик возводит больше полумиллиона квадратных метров, а у самого мелкого в активе — всего две тысячи. При этом в Тюмени есть несколько районов, в которых развернулись настоящие «Девелоперские войны» — это места, где на одной огромной площадке возводят дома несколько компаний. Корреспондент URA.RU проанализировал открытые данные о застройщиках и выяснил, кто претендует на «жилищное господство» в областном центре Тюменской области. Безусловный лидер по площади возводимого в Тюмени жилья — группа компаний «Страна Девелопмент». В нескольких престижных районах города эта империя возводит 20 многоквартирных домов, входящих в состав шести жилых комплексов. В общей сложности все эти дома вносят в актив «Страны» 511,5 тысяч активных квадратных метров. В федеральном рейтинге застройщиков «Страна Девелопмент» занимает 16 строчку. А в Тюмени на их проекты приходится 14,19% рынка жилищного строительства. При этом, по данным ЕРЗ.РФ, это единственный в городе застройщик, у которого заявлены переносы сроков сдачи. Отложенными обозначены 52,7 тысячи квадратов, это около 10% от всего объема строительства. Второй по объемам строительства девелопер отстает от лидера в два раза. На счету компании «Брусника» — 259,6 тысяч активных «квадратов» в Тюмени. При этом, эту компанию можно по праву назвать «Королями прибрежной застройки»: пять из семи строящихся жилых комплексов «Брусники» возводятся на берегах Туры. А вот в федеральном рейтинге «Брусника» обогнала «Страну» на несколько пунктов и заняла десятую строчку. Из особенностей — 7,2% рынка жилищного строительства, 17 домов в семи жилых комплексах, отсутствие заявленных переносов сроков сдачи. С небольшим отставанием третью строчку по объемам строительства в Тюмени уже не первый месяц удерживает ПСК «Дом Девелопмент». 211,4 тысячи квадратных метров, над которыми трудится эта компания, раскиданы по всему городу, и этот баланс помогает удерживаться в тройке лидеров. В топ-20 застройщиков федерального уровня компания не попала, добравшись в масштабах России лишь до 79 строчки. Однако это не мешает «Дому» возводить сразу 37 домов в шести жилых комплексах — такими масштабами не может похвастать даже «Страна». У «Дома» нет заявленных переносов сроков сдачи жилья, а доля в рынке Тюмени составляет 5,86%. У группы компаний TIS в активном строительстве находится всего три жилых комплекса, однако застройщик прочно удерживает четвертое место в Тюмени по текущим объемам — с внушительными 203,1 тысячами «квадратов». Сильная позиция TIS, в основном, обеспечена практически полной монополии застройки района ДОК. Пятерку лидеров по объемам текущего строительства в Тюмени замыкает группа компаний «ЭНКО». Проектов здесь больше, чем у TIS, а вот площадь немного меньше — 202,2 тысячи квадратных метров занимает жилье, которое строит эта компания. У «ЭНКО» 71 строчка в федеральном топе застройщиков и 10 домов в четырех жилых комплексах. Доля в тюменском рынке — 5,61%. Но интересна компания не этими цифрами, а территориями, на которых строит свое жилье. Лидеры рейтинга на пятерых строят в Тюмени 1,39 миллиона квадратных метров жилья. Во сути, в их руках сосредоточены почти 40% местного строительного рынка. По мнению аналитиков группы компаний «Меридиан» (занимает в рейтинге ЕРЗ.РФ 28 строчку и строит 28,3 тысячи квадратных метров в Тюмени и пригородах), такого господства помогает добиться именно территориальное расположение жилых комплексов. «Несомненно, локация является одним из ключевых факторов успеха проекта застройщика. Чем больше востребованных локаций в портфеле компании, тем успешнее продажи. Новостройки в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой разлетаются как горячие пирожки. Успешные продажи — высокие рейтинги; высокие рейтинги — эффективный рост компании», — пояснила URA.RU коммерческий директор ГК «Меридиан» Татьяна Мирсаитова. По мнению девелоперов, при работе в массовом сегменте желательно охватывать несколько локаций и строить «на любой кошелек». Таким образом, растет и объем клиентов, и популярность застройщика на рынке. «На примере нашей компании, у нас есть локация с пока еще развивающейся инфраструктурой в районе деревни Патрушева. Факт, что инфраструктура еще не сформирована до конца, мы компенсируем доступной относительно рынка ценой. В итоге продаем жилье не менее активно, чем в районе ДОК, где выше цена, но удачнее расположение», — добавила в беседе с URA.RU Мирсаитова.