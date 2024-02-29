Источник назвал вероятную причину вспышки кори в тюменской многоэтажке

Источник: вспышка кори в тюменской многоэтажке произошла из-за жильца этого дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Объявление о заболеваниях кори в подъезде дома по адресу ул. Ольховская, 25/1. Екатеринбург, эпидемия, заболевание, корь
Жителей тюменского многоквартирного дома по ул. Линейной обязали вакцинироваться от кори Фото:

Вспышка кори в многоэтажке по ул. Линейной в Тюмени произошла после того, как одна из жительниц этого дома вернулась из отпуска. Такую версию URA.RU озвучил источник, знакомый с ситуацией.

«Вспышка кори на Линейной произошла после того, как одна из жительниц этого дома вернулась из отпуска. Пока „нулевым пациентом“, с которого начался рост заболеваемости, негласно считается именно она. Однако пока официальных подтверждений на этот счет нет», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональное управление Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в одном из тюменских домов по улице Линейной произошла вспышка кори. После этого жильцов многоэтажки обязали сделать прививки от указанного заболевания.

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Вспышка кори в многоэтажке по ул. Линейной в Тюмени произошла после того, как одна из жительниц этого дома вернулась из отпуска. Такую версию URA.RU озвучил источник, знакомый с ситуацией. «Вспышка кори на Линейной произошла после того, как одна из жительниц этого дома вернулась из отпуска. Пока „нулевым пациентом“, с которого начался рост заболеваемости, негласно считается именно она. Однако пока официальных подтверждений на этот счет нет», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональное управление Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в одном из тюменских домов по улице Линейной произошла вспышка кори. После этого жильцов многоэтажки обязали сделать прививки от указанного заболевания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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