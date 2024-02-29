В Кургане резко подорожала аренда комнат

Снимать комнату в Кургане стало на 20 процентов дороже, чем год назад Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

С февраля 2023 года арендная ставка на съем комнаты в Кургане выросла на 20%. Из 70 исследуемых городов России Курган оказался на 64 месте. Об этом сообщил портал Мир квартир.

«Аренда комнат по городам России. — 173,7 квадратных метров, 8 этаж из 16. Цена: 14 990 000 рублей, 86 298 рублей за квадратный метр», — указано на сайте «Мир квартир». Кроме того, по данным аналитиков сайта, Курган в числе городов с самой низкой арендной ставкой на комнаты. Как объяснили аналитики, исследование коснулось 70 городов России, в которых население превышает 300 тысяч человек. Среди 70 городов, как сообщил «Мир квартир», Курган занял 64 место и

По данным сайта Restate, ставка на аренду комнаты выросла за год с 5,7 тысяч рублей в месяц до 7,25 тысяч рублей в месяц. В итоге, статистика Restate подтверждает, что аренда квартир выросла почти на 20% за год.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожала аренда многокомнатных квартир. Прирост за квартал составил почти 20% и около 30%.