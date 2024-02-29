В ЯНАО сетевой магазин торговал сигаретами рядом с детсадом

Сергей Зайцев 29 февраля провел личный прием граждан УрФО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев во время личного приема отреагировал на заявление жителя Надыма, пожаловавшегося на магазин Бристоль, который продает сигареты неподалеку от детского сада. Это является нарушением закона. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук.

«Заявитель сообщил (Сергей Зайцев — прим. URA.RU), что в Надыме в микрорайоне Олимпийский, 3 расположен магазин Бристоль, в котором осуществляется розничная продажа табачной продукции. Указанный магазин расположен рядом с детским садом „Умка“, расстояние между ними меньше менее 50 метров», — написал Нестерук в telegram-канале.

Он отметил, что это является нарушением п. 2 ч. 7 ст. 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Теперь к руководству помещения будут применены меры прокурорского реагирования.

Сергей Зайцев 29 февраля провел личный прием граждан УрФО. Заявители из Нового Уренгоя и Надыма посредством видео-связи рассказали о проблемах, которые не могли решить без вмешательства надзорных и правозащитных ведомств.

Пресс-служба прокуратуры ЯНАО рассказала, что сетевому магазину «Пятерочка» запретили продавать табачные изделия. Все это произошло из-зо того, что продуктовый находится рядом с детским садом. Роспотребнадзор оштрафовал сетевика на 30 тысяч рублей.