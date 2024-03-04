Тюменцам «запретили» есть чумных щук

Вспышки чумы щук происходят весной, когда рыбы ослаблены, но некоторые зараженные встречаются и зимой Фото: Илья Московец © URA.RU

Употребление чумных щук, которых поймали рыбаки в тюменских водоемах, опасно для здоровья. Об этом URA.RU сообщили в Нижнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. Ранее местные жители обнаружили в озере Котляк рыбу с язвами и коростами.

«Данное заболевание (чума щук — прим. ред.) регистрируется в водоемах Тюменского региона, а также ранее фиксировалось в Центральной части России и Урала. <…> Возбудители чумы щук для здоровья не опасны, однако заболевшая рыба способна накапливать продукты распада тканей, поступление в организм человека которых нежелательно. Поэтому следует придерживаться общи мер предосторожности, а именно не употреблять в пищу больную рыбу», — рассказали агентству в управлении.

Отмечается, то вспышки такой болезни у щуки происходят весной, когда рыбы ослаблены. Однако некоторые зараженные встречаются и зимой. Период распространения инфекции может длиться в течение нескольких леи и переходить в другие водоемы. Гибель пораженных рыб может составлять до 40%.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы поймали рыб с коростами и язвами. После этого озеро Котляк, где были обнаружены зараженные рыбы, ученые решили исследовать. Рыбаки рекомендуют уничтожать таких щук.