Тюменцам «запретили» есть чумных щук

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, сеть, улов, щука, рыба, рыбалка, клев, подсачок
Вспышки чумы щук происходят весной, когда рыбы ослаблены, но некоторые зараженные встречаются и зимой Фото:

Употребление чумных щук, которых поймали рыбаки в тюменских водоемах, опасно для здоровья. Об этом URA.RU сообщили в Нижнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. Ранее местные жители обнаружили в озере Котляк рыбу с язвами и коростами.

«Данное заболевание (чума щук — прим. ред.) регистрируется в водоемах Тюменского региона, а также ранее фиксировалось в Центральной части России и Урала. <…> Возбудители чумы щук для здоровья не опасны, однако заболевшая рыба способна накапливать продукты распада тканей, поступление в организм человека которых нежелательно. Поэтому следует придерживаться общи мер предосторожности, а именно не употреблять в пищу больную рыбу», — рассказали агентству в управлении.

Отмечается, то вспышки такой болезни у щуки происходят весной, когда рыбы ослаблены. Однако некоторые зараженные встречаются и зимой. Период распространения инфекции может длиться в течение нескольких леи и переходить в другие водоемы. Гибель пораженных рыб может составлять до 40%.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы поймали рыб с коростами и язвами. После этого озеро Котляк, где были обнаружены зараженные рыбы, ученые решили исследовать. Рыбаки рекомендуют уничтожать таких щук.

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Употребление чумных щук, которых поймали рыбаки в тюменских водоемах, опасно для здоровья. Об этом URA.RU сообщили в Нижнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. Ранее местные жители обнаружили в озере Котляк рыбу с язвами и коростами. «Данное заболевание (чума щук — прим. ред.) регистрируется в водоемах Тюменского региона, а также ранее фиксировалось в Центральной части России и Урала. <…> Возбудители чумы щук для здоровья не опасны, однако заболевшая рыба способна накапливать продукты распада тканей, поступление в организм человека которых нежелательно. Поэтому следует придерживаться общи мер предосторожности, а именно не употреблять в пищу больную рыбу», — рассказали агентству в управлении. Отмечается, то вспышки такой болезни у щуки происходят весной, когда рыбы ослаблены. Однако некоторые зараженные встречаются и зимой. Период распространения инфекции может длиться в течение нескольких леи и переходить в другие водоемы. Гибель пораженных рыб может составлять до 40%. Ранее URA.RU писало, что тюменцы поймали рыб с коростами и язвами. После этого озеро Котляк, где были обнаружены зараженные рыбы, ученые решили исследовать. Рыбаки рекомендуют уничтожать таких щук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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