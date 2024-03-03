В Новом Уренгое полицейские задержали находящегося в федеральном розыске мужчину. Фото

04 марта 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) полицейские задержали жителя республики Башкортостан, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО. «Сотрудники ППСП Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте выявили гражданина, который употреблял спиртные напитки недалеко от городского железнодорожного вокзала. После доставления в дежурную часть выяснилось, что [мужчина] находится в федеральном розыске ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области за совершением преступления», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Житель Башкирии решил уехать из Нового Уренгоя домой, но нарушил общественный порядок, распивая алкоголь, чем привлек внимание полицейских. Выяснилось, что его разыскивают в Ленинградской области по подозрению в совершении кражи и мужчина объявлен в федеральный розыск. В Новом Уренгое задержали жителя Башкирии, который находится в федеральном розыске Фото: группа «Управление на транспорте МВД России по УрФО», Вк — https://vk.com/feed?w=wall-60781718_13759

В Новом Уренгое (ЯНАО) полицейские задержали жителя республики Башкортостан, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО. «Сотрудники ППСП Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте выявили гражданина, который употреблял спиртные напитки недалеко от городского железнодорожного вокзала. После доставления в дежурную часть выяснилось, что [мужчина] находится в федеральном розыске ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области за совершением преступления», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Житель Башкирии решил уехать из Нового Уренгоя домой, но нарушил общественный порядок, распивая алкоголь, чем привлек внимание полицейских. Выяснилось, что его разыскивают в Ленинградской области по подозрению в совершении кражи и мужчина объявлен в федеральный розыск.