03 марта 2024
02 марта 2024

В Новом Уренгое полицейские задержали находящегося в федеральном розыске мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) полицейские задержали жителя республики Башкортостан, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО.

«Сотрудники ППСП Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте выявили гражданина, который употреблял спиртные напитки недалеко от городского железнодорожного вокзала. После доставления в дежурную часть выяснилось, что [мужчина] находится в федеральном розыске ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области за совершением преступления», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Житель Башкирии решил уехать из Нового Уренгоя домой, но нарушил общественный порядок, распивая алкоголь, чем привлек внимание полицейских. Выяснилось, что его разыскивают в Ленинградской области по подозрению в совершении кражи и мужчина объявлен в федеральный розыск.

В Новом Уренгое задержали жителя Башкирии, который находится в федеральном розыске
В Новом Уренгое задержали жителя Башкирии, который находится в федеральном розыске
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) полицейские задержали жителя республики Башкортостан, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по УрФО. «Сотрудники ППСП Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте выявили гражданина, который употреблял спиртные напитки недалеко от городского железнодорожного вокзала. После доставления в дежурную часть выяснилось, что [мужчина] находится в федеральном розыске ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области за совершением преступления», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Житель Башкирии решил уехать из Нового Уренгоя домой, но нарушил общественный порядок, распивая алкоголь, чем привлек внимание полицейских. Выяснилось, что его разыскивают в Ленинградской области по подозрению в совершении кражи и мужчина объявлен в федеральный розыск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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