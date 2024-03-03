Губернатор ЯНАО встретился с семьями участников СВО в Новом Уренгое

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с участниками военной спецоперации из Нового Уренгоя (ЯНАО) развитие мер поддержки военнослужащих. Об этом глава региона сообщил в telegram.
«В Новом Уренгое встретился с участниками спецоперации и их семьями. Поговорили о мерах поддержки — сегодня в регионе их уже 54. Обсудили вопросы реабилитации вернувшихся защитников, закупку техники для тех, кто на фронте. Взял на контроль несколько личных вопросов, уже ищем решение», — написал Артюхов в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщило о посмертном награждении бойца военной спецоперации в Новом Уренгое (ЯНАО). Глава города Андрей Воронов вручил семье погибшего орден Мужества.
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