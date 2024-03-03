03 марта 2024

Губернатор ЯНАО встретился с семьями участников СВО в Новом Уренгое

Артюхов обсудил развитие соцподдержки защитников с участниками СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов проконтролирует решение личных вопросов ямальских бойцов СВО Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с участниками военной спецоперации из Нового Уренгоя (ЯНАО) развитие мер поддержки военнослужащих. Об этом глава региона сообщил в telegram.

«В Новом Уренгое встретился с участниками спецоперации и их семьями. Поговорили о мерах поддержки — сегодня в регионе их уже 54. Обсудили вопросы реабилитации вернувшихся защитников, закупку техники для тех, кто на фронте. Взял на контроль несколько личных вопросов, уже ищем решение», — написал Артюхов в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщило о посмертном награждении бойца военной спецоперации в Новом Уренгое (ЯНАО). Глава города Андрей Воронов вручил семье погибшего орден Мужества.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с участниками военной спецоперации из Нового Уренгоя (ЯНАО) развитие мер поддержки военнослужащих. Об этом глава региона сообщил в telegram. «В Новом Уренгое встретился с участниками спецоперации и их семьями. Поговорили о мерах поддержки — сегодня в регионе их уже 54. Обсудили вопросы реабилитации вернувшихся защитников, закупку техники для тех, кто на фронте. Взял на контроль несколько личных вопросов, уже ищем решение», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщило о посмертном награждении бойца военной спецоперации в Новом Уренгое (ЯНАО). Глава города Андрей Воронов вручил семье погибшего орден Мужества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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