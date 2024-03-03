Мэр из ЯНАО объяснила, почему жители города не выбирают приглашенных артистов

Мэр из ЯНАО Молдован пригласит на юбилей города достойного исполнителя

04 марта 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Елена Молдован пригласит на день города «достойного исполнителя» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Муравленко (ЯНАО) на юбилей города будет приглашен достойный исполнитель. Горожане не будут голосовать за желаемого артиста, так как мэрия не сможет обеспечить любые желания жителей, сообщила глава города Елена Молдован. «Почему мы не голосуем за исполнителей? Потому что жители выберут, а я не смогу обеспечить их приглашение», — рассказала Елена Молдован, на выступлении перед жителями города, эфир которого транслируется на ее странице в социальной сети «ВКонтакте». Молдован рассказала, что есть примерное понимание, кто из артистов может выступить на юбилее Муравленко, но называть конкретные имена она отказалась. «Вслух не назову, чтобы не сглазить, но исполнитель должен быть достоин», — заявила глава города.

В Муравленко (ЯНАО) на юбилей города будет приглашен достойный исполнитель. Горожане не будут голосовать за желаемого артиста, так как мэрия не сможет обеспечить любые желания жителей, сообщила глава города Елена Молдован. «Почему мы не голосуем за исполнителей? Потому что жители выберут, а я не смогу обеспечить их приглашение», — рассказала Елена Молдован, на выступлении перед жителями города, эфир которого транслируется на ее странице в социальной сети «ВКонтакте». Молдован рассказала, что есть примерное понимание, кто из артистов может выступить на юбилее Муравленко, но называть конкретные имена она отказалась. «Вслух не назову, чтобы не сглазить, но исполнитель должен быть достоин», — заявила глава города.