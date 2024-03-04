04 марта 2024

Руководство курганского завода привлекут к ответственности за травму работника

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Курган, дума, документы, заседание, гордума
В Кургане завершили проверку из-за травмы сотрудника завода Фото:

Государственная инспекция труда в Курганской области завершила расследование несчастного случая на производстве в компании «Завод механический», где работник получил травму. Работодатель не обеспечил безопасные условия труда. Об этом сообщается в официальной группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«Государственная инспекция труда в Курганской области завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего со сверловщиком цеха №337 в январе 2024 года. Причинами несчастного случая стали нарушение технологического процесса, выразившееся в неправильной эксплуатации оборудования работником, а также неудовлетворительная организация производства работ со стороны работодателя», — указано в посте инспекции труда.

Сообщается, что сотрудник завода не отключил электропитание станка перед тем, как проверить параметры детали. Это в дальнейшей привело к тому, что работник получил травму. Отмечается, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда, поскольку недостаточно контролировал соблюдение техники безопасности сотрудником. По информации инспекции труда, решается вопрос о привлечение к ответственности виновных.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в 2023 году на 83% увеличилось число случаев травматизма на производстве. Это, в том числе связано, с мораторием на проверки.

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Государственная инспекция труда в Курганской области завершила расследование несчастного случая на производстве в компании «Завод механический», где работник получил травму. Работодатель не обеспечил безопасные условия труда. Об этом сообщается в официальной группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте». «Государственная инспекция труда в Курганской области завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего со сверловщиком цеха №337 в январе 2024 года. Причинами несчастного случая стали нарушение технологического процесса, выразившееся в неправильной эксплуатации оборудования работником, а также неудовлетворительная организация производства работ со стороны работодателя», — указано в посте инспекции труда. Сообщается, что сотрудник завода не отключил электропитание станка перед тем, как проверить параметры детали. Это в дальнейшей привело к тому, что работник получил травму. Отмечается, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда, поскольку недостаточно контролировал соблюдение техники безопасности сотрудником. По информации инспекции труда, решается вопрос о привлечение к ответственности виновных. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в 2023 году на 83% увеличилось число случаев травматизма на производстве. Это, в том числе связано, с мораторием на проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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