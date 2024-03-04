04 марта 2024

В планы мэра Салехарда добавились тренировки по скалолазанию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сайт Минприроды России Заповедная Россия. Екатеринбург, титовский алексей
Мэр Салехарда запланировал следующие тренировки на скалодроме Фото:

Глава столицы ЯНАО Алексей Титовский впервые побывал на тренировках по скалолазанию на обновленном скалодроме «Вершина» и запланировал следующее посещение секции. Об этом Титовский сообщает в своем telegram-канале.

«Познакомился с увлекательным видом спорта — скалолазанием. По приглашению президента Федерации альпинизма ЯНАО Натальи Фатахутдиновой посетили с коллегами тренировку на недавно обновленном скалодроме „Вершина“. <…> Салехардцы, рекомендую посетить тренировку. Я себе в план уже поставил», — сообщает глава окружной столицы.

Также мэр Салехарда добавляет, что площадь скалодрома увеличили с 36 кв. м до 138 кв. м благодаря гранту губернатора. «Сегодня здесь занимаются не только ребятишки, но и их родители — количество приближается к 100 человек. Воспитанники секции готовятся к тренировкам на естественном рельефе Полярного Урала», — говорит Титовский.

Ранее URA.RU сообщало, что мошенники рассылали голосовые сообщения от имени мэра Салехарда Алесксея Титовского. О фейковых рассылках глава предупредил в своем telegram-канале.

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Глава столицы ЯНАО Алексей Титовский впервые побывал на тренировках по скалолазанию на обновленном скалодроме «Вершина» и запланировал следующее посещение секции. Об этом Титовский сообщает в своем telegram-канале. «Познакомился с увлекательным видом спорта — скалолазанием. По приглашению президента Федерации альпинизма ЯНАО Натальи Фатахутдиновой посетили с коллегами тренировку на недавно обновленном скалодроме „Вершина“. <…> Салехардцы, рекомендую посетить тренировку. Я себе в план уже поставил», — сообщает глава окружной столицы. Также мэр Салехарда добавляет, что площадь скалодрома увеличили с 36 кв. м до 138 кв. м благодаря гранту губернатора. «Сегодня здесь занимаются не только ребятишки, но и их родители — количество приближается к 100 человек. Воспитанники секции готовятся к тренировкам на естественном рельефе Полярного Урала», — говорит Титовский. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники рассылали голосовые сообщения от имени мэра Салехарда Алесксея Титовского. О фейковых рассылках глава предупредил в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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