В планы мэра Салехарда добавились тренировки по скалолазанию

05 марта 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Мэр Салехарда запланировал следующие тренировки на скалодроме Фото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru Глава столицы ЯНАО Алексей Титовский впервые побывал на тренировках по скалолазанию на обновленном скалодроме «Вершина» и запланировал следующее посещение секции. Об этом Титовский сообщает в своем telegram-канале. «Познакомился с увлекательным видом спорта — скалолазанием. По приглашению президента Федерации альпинизма ЯНАО Натальи Фатахутдиновой посетили с коллегами тренировку на недавно обновленном скалодроме „Вершина“. <…> Салехардцы, рекомендую посетить тренировку. Я себе в план уже поставил», — сообщает глава окружной столицы. Также мэр Салехарда добавляет, что площадь скалодрома увеличили с 36 кв. м до 138 кв. м благодаря гранту губернатора. «Сегодня здесь занимаются не только ребятишки, но и их родители — количество приближается к 100 человек. Воспитанники секции готовятся к тренировкам на естественном рельефе Полярного Урала», — говорит Титовский. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники рассылали голосовые сообщения от имени мэра Салехарда Алесксея Титовского. О фейковых рассылках глава предупредил в своем telegram-канале.

Глава столицы ЯНАО Алексей Титовский впервые побывал на тренировках по скалолазанию на обновленном скалодроме «Вершина» и запланировал следующее посещение секции. Об этом Титовский сообщает в своем telegram-канале. «Познакомился с увлекательным видом спорта — скалолазанием. По приглашению президента Федерации альпинизма ЯНАО Натальи Фатахутдиновой посетили с коллегами тренировку на недавно обновленном скалодроме „Вершина“. <…> Салехардцы, рекомендую посетить тренировку. Я себе в план уже поставил», — сообщает глава окружной столицы. Также мэр Салехарда добавляет, что площадь скалодрома увеличили с 36 кв. м до 138 кв. м благодаря гранту губернатора. «Сегодня здесь занимаются не только ребятишки, но и их родители — количество приближается к 100 человек. Воспитанники секции готовятся к тренировкам на естественном рельефе Полярного Урала», — говорит Титовский. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники рассылали голосовые сообщения от имени мэра Салехарда Алесксея Титовского. О фейковых рассылках глава предупредил в своем telegram-канале.