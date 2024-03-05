05 марта 2024

В Ноябрьске начали устанавливать каркас самой большой школы в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, каска, строительство, стройка, строительная площадка
Площадь школы составит более 30 тысяч кв.м (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) начали возведение каркаса здания самой большой школы города, которая сможет вместить 1200 учеников. Площадь учебного заведения составит более 30 тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.

«На объекте уже завершены работы по устройству монолитной плиты основания, строители приступили к бетонированию несущих конструкций стен, колонн и перекрытий подвала. Ход работ контролирует Госстройнадзор», — говорится в пресс-релизе.

В школе будут располагаться медиацентр, интернет-кафе, киноаппаратная, тренажерный зал и бассейн. Строительство ведется в восьмом микрорайоне Ноябрьска.

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В Ноябрьске (ЯНАО) начали возведение каркаса здания самой большой школы города, которая сможет вместить 1200 учеников. Площадь учебного заведения составит более 30 тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО. «На объекте уже завершены работы по устройству монолитной плиты основания, строители приступили к бетонированию несущих конструкций стен, колонн и перекрытий подвала. Ход работ контролирует Госстройнадзор», — говорится в пресс-релизе. В школе будут располагаться медиацентр, интернет-кафе, киноаппаратная, тренажерный зал и бассейн. Строительство ведется в восьмом микрорайоне Ноябрьска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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