В Ноябрьске начали устанавливать каркас самой большой школы в городе

Площадь школы составит более 30 тысяч кв.м (архивное фото)
В Ноябрьске (ЯНАО) начали возведение каркаса здания самой большой школы города, которая сможет вместить 1200 учеников. Площадь учебного заведения составит более 30 тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.
«На объекте уже завершены работы по устройству монолитной плиты основания, строители приступили к бетонированию несущих конструкций стен, колонн и перекрытий подвала. Ход работ контролирует Госстройнадзор», — говорится в пресс-релизе.
В школе будут располагаться медиацентр, интернет-кафе, киноаппаратная, тренажерный зал и бассейн. Строительство ведется в восьмом микрорайоне Ноябрьска.
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