06 марта 2024

У экс-начальника отдела тюменского Ростехнадзора изъяли миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Тюменский чиновник не смог объяснить, откуда взял 15 миллионов Фото:

У бывшего начальника отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора изъяли жилой дом и денежные средства на сумму 15 млн рублей. Доказать законность происхождения средств он не сумел. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

«Чиновник в 2022 году приобрел земельный участок и расположенный на нем жилой дом, общей стоимостью 9,7 млн рублей, на неподтвержденные доходы. Также на расчетном счете в кредитном учреждении, находящемся в пользовании бывшего служащего, установлены 5,3 млн рублей, законность происхождения которых он не подтвердил», — сообщает ведомство.

По данным прокуратуры, чиновник, пытаясь уклониться от обязанности предоставить сведения о расходах, оформил все на своего тестя. Уголовные дела в отношении чиновника были возбуждены еще в марте 2023 года. Госслужащий брал за покровительство в регистрации заключений экспертиз промышленной безопасности в государственном реестре.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У бывшего начальника отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора изъяли жилой дом и денежные средства на сумму 15 млн рублей. Доказать законность происхождения средств он не сумел. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. «Чиновник в 2022 году приобрел земельный участок и расположенный на нем жилой дом, общей стоимостью 9,7 млн рублей, на неподтвержденные доходы. Также на расчетном счете в кредитном учреждении, находящемся в пользовании бывшего служащего, установлены 5,3 млн рублей, законность происхождения которых он не подтвердил», — сообщает ведомство. По данным прокуратуры, чиновник, пытаясь уклониться от обязанности предоставить сведения о расходах, оформил все на своего тестя. Уголовные дела в отношении чиновника были возбуждены еще в марте 2023 года. Госслужащий брал за покровительство в регистрации заключений экспертиз промышленной безопасности в государственном реестре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...