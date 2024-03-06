У экс-начальника отдела тюменского Ростехнадзора изъяли миллионы рублей

07 марта 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Тюменский чиновник не смог объяснить, откуда взял 15 миллионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У бывшего начальника отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора изъяли жилой дом и денежные средства на сумму 15 млн рублей. Доказать законность происхождения средств он не сумел. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. «Чиновник в 2022 году приобрел земельный участок и расположенный на нем жилой дом, общей стоимостью 9,7 млн рублей, на неподтвержденные доходы. Также на расчетном счете в кредитном учреждении, находящемся в пользовании бывшего служащего, установлены 5,3 млн рублей, законность происхождения которых он не подтвердил», — сообщает ведомство. По данным прокуратуры, чиновник, пытаясь уклониться от обязанности предоставить сведения о расходах, оформил все на своего тестя. Уголовные дела в отношении чиновника были возбуждены еще в марте 2023 года. Госслужащий брал за покровительство в регистрации заключений экспертиз промышленной безопасности в государственном реестре.

У бывшего начальника отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора изъяли жилой дом и денежные средства на сумму 15 млн рублей. Доказать законность происхождения средств он не сумел. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. «Чиновник в 2022 году приобрел земельный участок и расположенный на нем жилой дом, общей стоимостью 9,7 млн рублей, на неподтвержденные доходы. Также на расчетном счете в кредитном учреждении, находящемся в пользовании бывшего служащего, установлены 5,3 млн рублей, законность происхождения которых он не подтвердил», — сообщает ведомство. По данным прокуратуры, чиновник, пытаясь уклониться от обязанности предоставить сведения о расходах, оформил все на своего тестя. Уголовные дела в отношении чиновника были возбуждены еще в марте 2023 года. Госслужащий брал за покровительство в регистрации заключений экспертиз промышленной безопасности в государственном реестре.